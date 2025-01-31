Какие направления в туризме были популярны у россиян в 2024 году

Недавнее исследование показало, что у россиян вырос спрос на аренду домов и избушек в небольших населённых пунктах, что позволяет почувствовать себя «как в деревне у бабушки». За последний год число таких бронирований увеличилось на 30%.

Такой отдых получил название «избинг» и «деревинг», его в минувшем году выбирали 21% россиян, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование ЮMoney и сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Столько же (21%) в 2024-м посещали ретриты и практиковали медитации, 10% выезжали на гастротуры и открыли для себя иммерсивные ужины, а 7% посещали другие города и страны, чтобы поучаствовать в забегах и марафонах. Часть россиян опробовали астро- и йога-туры.

Из исследования следует, что в прошлом году общий оборот гостиниц увеличился на 51% по сравнению с 2023-м, а турагентств — на 66%.

Ранее генеральный директор компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН заявил о росте внутреннего турпотока в 2024 году.