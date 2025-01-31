В аэропорту Махачкалы построят новый терминал

Строительство нового терминала в аэропорту Махачкалы начнется в этом году. В авиагавани также продолжается строительство новой взлетно-посадочной полосы.

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Министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Салавов в ходе пресс-конференции по итогам работы ведомства за 2024 год и задачам на 2025 год анонсировал строительство нового терминала, А для внутренних линий в аэропорту Махачкалы в 2025 году, сообщается на сайте министерства.

В рамках реконструкции аэропорта также идет строительство новой взлетно-посадочной полосы, способной принимать все типы воздушных судов. Развитие инфраструктуры аэропорта будет продолжаться и в дальнейшем.

« С е й ч а с п р о п у с к н а я с п о с о б н о с т ь а э р о п о р т а д л я в н у т р е н н и х р е й с о в с о с т а в л я е т в с е г о 2 5 0 п а с с а ж и р о в в ч а с . Н о в ы й т е р м и н а л п р и з в а н р е ш и т ь п р о б л е м у п е р е г р у з к и и у л у ч ш и т к а ч е с т в о о б с л у ж и в а н и я п а с с а ж и р о в » , — ц и т и р у е т С а л а в о в а РИА «Дагестан».

Напомним, в августе 2021 года в аэропорту был открыт новый международный терминал, позволяющий обслуживать до 300 тысяч человек в год, что втрое больше пропускной способности старого терминала.

Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана — единственный аэропорт Дагестана. В 2024 году он обслужил более 2 миллионов 898 тысяч пассажиров. Пассажиропоток вырос на 3,5% по сравнению с 2023 годом, уже ставшим рекордным для авиаузла.