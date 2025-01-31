В аэропорту Махачкалы построят новый терминал

В аэропорту Махачкалы начнут строить новый терминал внутренних линий
Строительство нового терминала в аэропорту Махачкалы начнется в этом году. В авиагавани также продолжается строительство новой взлетно-посадочной полосы.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Салавов в ходе пресс-конференции по итогам работы ведомства за 2024 год и задачам на 2025 год анонсировал строительство нового терминала, А для внутренних линий в аэропорту Махачкалы в 2025 году, сообщается на сайте министерства.
В рамках реконструкции аэропорта также идет строительство новой взлетно-посадочной полосы, способной принимать все типы воздушных судов. Развитие инфраструктуры аэропорта будет продолжаться и в дальнейшем.
«Сейчас пропускная способность аэропорта для внутренних рейсов составляет всего 250 пассажиров в час. Новый терминал призван решить проблему перегрузки и улучшит качество обслуживания пассажиров», — цитирует Салавова РИА «Дагестан».
Напомним, в августе 2021 года в аэропорту был открыт новый международный терминал, позволяющий обслуживать до 300 тысяч человек в год, что втрое больше пропускной способности старого терминала.
Международный аэропорт Махачкала (Уйташ) имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана — единственный аэропорт Дагестана. В 2024 году он обслужил более 2 миллионов 898 тысяч пассажиров. Пассажиропоток вырос на 3,5% по сравнению с 2023 годом, уже ставшим рекордным для авиаузла.