Как Калининградская область планирует привлекать туристов

В середине декабря 2024 года танкеры с мазутом затонули рядом с Керченским проливом и станицей Тамань. Произошло загрязнение Черного моря на участке между побережьем Краснодарского края и восточными пляжами Крыма. Главной альтернативой для туристов на Северо-Западе России может стать Калининградская область с ее балтийским побережьем. О том, насколько это возможно и готов ли к этому регион, читайте в материале ФедералПресс».

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Поедут ли туристы в Калининградскую область

В 2025 году в Калининградской области ожидают рост турпотока на 8–9 % по сравнению с показателями 2024-го. Тогда он составил 2,23 млн человек, рассказали ФедералПресс» в министерстве по культуре и туризму эксклава.

« Б а з о в ы м п р о г н о з о м о ж и д а е м о г о к о л и ч е с т в а т у р и с т о в в 2 0 2 5 г о д а я в л я е т с я р о с т п о р я д к а 8 – 1 0 % п о с р а в н е н и ю с 2 0 2 4 г о д о м . Т о е с т ь о к о л о 2 , 4 м л н ч е л о в е к . О д н а к о с у ч е т о м э к о л о г и ч е с к о й о б с т а н о в к и н а ч е р н о м о р с к о м п о б е р е ж ь е д а н н а я ц и ф р а м о ж е т з н а ч и т е л ь н о в ы р а с т и » , – о т м е т и л и в в е д о м с т в е .

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По словам калининградского министра по культуре и туризму Андрея Ермака, значительный рост турпотока будет невозможен, если не изменить ситуацию с аэропортом, который сейчас может обслуживать только пять миллионов пассажиров в год.

У Калининградской области есть ресурсы и возможности принять часть тех туристов, которые в этом году не поедут на Черное море из-за экологической обстановки, считает генеральный директор туристического агентства «Русский снег» и председатель комиссии по арктическому туризму северо-западного РСТ Элеонора Лебедева. По ее словам, регион должен быть готов к наплыву туристов.

Вместе с тем Элеонора Лебедева подчеркивает, что ориентированным на отпуск в теплых краях туристам балтийский берег может оказаться не по вкусу. С ней согласен и генеральный директор Cronwell Management Ltd, член экспертного совета по туризму комитета по социальной политике Совета Федерации РФ Алексей Мусакин. Он считает, что российский эксклав заинтересует любителей пляжного отдыха буквально на пару дней.

« В р я д л и к т о - т о и з т а к и х л ю д е й о с т а н е т с я т а м д о л ь ш е » , – г о в о р и т М у с а к и н в б е с е д е с Ф е д е р а л П р е с с » .

Купальный сезон на Балтике обычно стартует с 1 июня, рассказывает ФедералПресс» турлидер «СканТур» Дарья Середа.

« Н о п у с т ь э т а д а т а н е в в о д и т в з а б л у ж д е н и е п у т е ш е с т в е н н и к о в : р е ч ь н е о к у п а н и и в м о р е . К у п а л ь н ы й с е з о н и м е н н о в м о р е к о р о т о к – п о л т о р а м е с я ц а м а к с и м у м , с с е р е д и н ы и ю л я д о к о н ц а а в г у с т а » , – о т м е ч а е т э к с п е р т .

По ее словам, пляжный отдых в июне по-калининградски означает загорать на пляже, дышать прекрасным морским воздухом и слушать «поющий песок».

Алексей Мусакин замечает, что Калининградская область должна будет конкурировать не только с российскими теплыми курортами, среди которых также есть астраханские или на побережье Каспийского моря. Соревноваться придется и с зарубежными.

« Ч т о д о Р о с с и и , т о е е б о л ь ш а я ч а с т ь – э т о с е в е р н ы е р е г и о н ы . Ц е н т р а л ь н а я ч а с т ь с т р а н ы с о л н ц е м т о ж е б а л у е т н а о с о б о ч а с т о . П о э т о м у л ю д и б у д у т и с к а т ь в п е р в у ю о ч е р е д ь ж а р к и е м е с т а д л я о т д ы х а . И т у т К а л и н и н г р а д с к о й о б л а с т и б у д е т в а ж н о с е б я п р а в и л ь н о с п о з и ц и о н и р о в а т ь , ч т о б ы д о н е с т и с в о е п р е д л о ж е н и е д о ц е л е в о й а у д и т о р и и » , – г о в о р и т Э л е о н о р а Л е б е д е в а .

По ее мнению, Калининградская область сможет заинтересовать любителей европейской истории и ценителей аутентичных экскурсий по объектам культуры и особым природным зонам – например, Куршской косе.

Но и тут, замечает Алексей Мусакин, у эксклава будут конкуренты – те же Алтай, Байкал, Дальний Восток.

« О с о б о в а ж н о – р е г и о н а л ь н ы е в л а с т и в э т о м г о д у д о л ж н ы б у д у т с о з д а т ь в с е у с л о в и я д л я к о м ф о р т н о г о о т д ы х а с д е т ь м и . П о т о м у к а к н а Ч е р н о е м о р е л ю д и е з д я т ч а щ е в с е г о с е м ь я м и . И ч т о б ы и х п е р е м а н и т ь , и н ф р а с т р у к т у р а н а м е с т а х д о л ж н а б ы т ь г о т о в а » , – с ч и т а е т Л е б е д е в а .

Особенного удорожания туров в Калининградскую область пока не ожидается, говорит Дарья Середа.

« П о к р а й н е й м е р е , н и о д и н п а р т н е р и з р е г и о н а н е н а п и с а л н а м о т о м , ч т о у в е л и ч и в а е т с т о и м о с т ь у с л у г в с в я з и с п р о и с ш е с т в и е м в Ч е р н о м м о р е . К с л о в у , с н а ш и м и т е м п а м и и н ф л я ц и и п у т е ш е с т в и я п о Р о с с и и е ж е г о д н о д о р о ж а ю т в с р е д н е м н а 2 5 – 3 0 % , ч т о , б е з с о м н е н и й , п р о и з о й д е т и в н ы н е ш н е м г о д у » , – п о д ч е р к и в а е т э к с п е р т .

Готова ли Калининградская область к наплыву туристов

В министерстве по культуре и туризму Калининградской области подчеркнули, что в регионе работает порядка 395 коллективных средства размещения. Общий номерной фонд составляет 9932 единицы. На прибрежной территории гостей принимают 135 гостиниц с общим фондом в 3438 номеров. Там же для туристов оборудовано 17 обустроенных муниципальных морских пляжей общей протяженностью 6620 погонных метров.

Да, в регионе построили и открыли для туристов новехонькие «пятизвездочные» отели, говорит Дарья Середа.

« П р о б л е м а т о л ь к о в т о м , ч т о ц е н а в н и х к у с а е т с я и н е в с е р о с с и я н е г о т о в ы п л а т и т ь 3 0 т ы с я ч р у б л е й з а н о ч ь . Я б ы с о в е т о в а л а т е м , к т о п л а н и р у е т о т д ы х н а Б а л т и й с к о м м о р е л е т о м , п р я м о с е й ч а с з а б р о н и р о в а т ь б о л е е б ю д ж е т н о е ж и л ь е : к о м н а т ы и а п а р т а м е н т ы о т 3 0 0 0 р у б л е й в с у т к и , э к о д о м а в г л э м п и н г а х – о к о л о 1 6 0 0 0 в с у т к и . К с л о в у , о д и н и з п л ю с о в К а л и н и н г р а д с к о й о б л а с т и – в с е л о к а ц и и н а х о д я т с я н а н е б о л ь ш о м у д а л е н и и д р у г о т д р у г а . П у т е ш е с т в е н н и к и м о г у т м е н я т ь м е с т о о т д ы х а » , – о т м е ч а е т э к с п е р т .

За последние несколько лет в регионе были реализовано немало инфраструктурных проектов, которые, несомненно, способствуют увеличению туристического потока и привлечению туристов, рассказали в министерстве по культуре и туризму Калининградской области.

Среди них:

Колесо обозрения в Зеленоградске;

Лифтовой подъемник и спа-комплекс в Светлогорске;

1-я очередь велодорожки вдоль побережья;

Проекты по ревитализации объектов культурного наследия, например замка Тапиау в г. Гвардейске и т. д.

Как Калининградская область готовится к туристическому сезону 2025 года

В рамках государственной программы «Туризм» муниципалитетам Калининградской области оказывают финансовую поддержу для создания и развития туристской инфраструктуры, рассказали «ФедералПресс» в калининградском министерстве по культуре и туризму.

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Так, в 2025 году будут реализованы проекты по созданию причальной инфраструктуры в Полесске. Также там обустроят парковки, создадут туалетные модули. В поселке Токаревка Нестеровского района благоустроят площадки для отдыха вблизи железнодорожного моста через реку Красную.