Как изменились цены на жилье на горных курортах РФ после Нового года

На горных курортах южных регионов России после новогоднего ажиотажа возникло небольшое затишье, хотя и его можно назвать весьма относительным. Цены на жилье и ски-пассы после январских каникул упали, расти они начнут в феврале, который среди горнолыжников считается лучшим месяцем для катания. Когда выгоднее всего отдыхать на зимних курортах и как можно сэкономить?

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По словам заместителя гендиректора по маркетингу и продажам горного курорта "Роза Хутор" Рушана Сабирова, стоит обратить внимание на начало и конец сезона - середину декабря, вторую половину марта и апрель. Экономия на ски-пассах и проживании в это время может достигать 25-30 процентов по сравнению с пиковым сезоном (новогодние праздники, вторая половина февраля). Весной же катание комфортно благодаря большому количеству теплых, солнечных дней и мягкому снегу, который идеально подходит для новичков.

На курорте "Газпром Поляна" гостей сейчас достаточно, но очередей на склонах нет благодаря большой пропускной способности канатных дорог и широким трассам, сообщили в его пресс-службе. Цены на ски-пассы здесь самые высокие в новогодние каникулы и феврале. На "Красной Поляне" после праздников традиционно происходит снижение турпотока - длинные выходные закончились, а время зимних отпусков еще не наступило.

« ‎ П р и э т о м з а г р у з к а н а к у р о р т е в с е р а в н о о с т а е т с я д о с т а т о ч н о в ы с о к о й - с е й ч а с з а б р о н и р о в а н о п о р я д к а 5 5 п р о ц е н т о в н о м е р н о г о ф о н д а . И э т о н е с ч и т а я т е х т у р и с т о в , к о т о р ы е п о с е щ а ю т г о р н о л ы ж н ы е с к л о н ы п о о д н о д н е в н о м у с к и - п а с с у , л и б о п р о с т о п о д н и м а ю т с я в г о р ы д л я п р о г у л о к » , — о б ъ я с н и л и в п р е с с - с л у ж б е к у р о р т а .

Что касается проживания, то после окончания каникул цены снизились на 30-35 процентов. Рост турпотока прогнозируется ближе к середине февраля, а вместе с ним увеличится и загрузка отелей. Стоимость же ски-пассов упала 13 января, в частности, по дневному тарифу до 4,1 тысячи рублей для взрослых и 2,5 тысячи для детей. Однако с первого февраля цены снова вырастут - до 4950 и 2600 рублей соответственно. Так что самым выгодным является многодневный ски-пасс, на котором можно сэкономить до 20 процентов.

По словам коммерческого директора управляющей компании "Васта Отель Менеджемент" Лусине Гуршудян, отели горного кластера в Сочи переживают туристический бум прежде всего благодаря снежному сезону.

« ‎ С а м ы е в ы г о д н ы е д а т ы в ф е в р а л е , к о г д а м о ж н о р а с с ч и т ы в а т ь н а с п е ц и а л ь н ы е п р е д л о ж е н и я д л я п р о ж и в а н и я , - с 9 - г о п о 1 1 - е и с 2 1 - г о п о 2 4 - е ч и с л о . Н о р е ч ь и д е т о с а м ы х э к о н о м и ч н ы х в а р и а н т а х и с р е д н е м с е г м е н т е . П о ж и т ь в л ю к с а х с о с к и д к о й н е п о л у ч и т с я - о н и п о л ь з у ю т с я о с о б о й п о п у л я р н о с т ь ю и б р о н и р у ю т с я в п е р в у ю о ч е р е д ь » , — п о д е л и л а с ь м н е н и е м э к с п е р т .

Председатель правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина отмечает, что выгоднее бронировать апартаменты с кухней, чтобы можно было приготовить еду.

На курорте "Эльбрус" турпоток тоже вернулся в обычное русло. В новогодние выходные горнолыжные склоны посетили около 50 тысяч человек. Теперь наступило относительное затишье. Как рассказал инструктор по сноуборду Ислам Ильдаров, последние пять-шесть сезонов на канатных дорогах всегда есть очереди.

« ‎ С е й ч а с п о п у л я р н о й с т а л а у с л у г а " ф а с т - т р е к " , к о т о р а я п о з в о л я е т п р о х о д и т ь н а к а н а т н ы е д о р о г и с п р и о р и т е т о м . М н о г и х р а з д р а ж а е т д о л г о е о ж и д а н и е , и о н и г о т о в ы р а с к о ш е л и т ь с я з а в о з м о ж н о с т ь н е с т о я т ь с о с н а р я ж е н и е м п е р е д п о д ъ е м н и к о м , а п о т р а т и т ь э т о в р е м я н а к а т а н и е » , — п о я с н и л И л ь д а р о в .

Высоким сезоном на Эльбрусе считается период с 10 февраля по 16 марта. В это время больше солнечных дней, слабее ветер, а качество снежного покрытия выше. Наиболее холодным месяцем считается январь, когда средняя температура примерно минус восемь градусов, а в течение дня дует сильный ветер.

Краткосрочные ски-пассы на 1-5 дней в высокий сезон становятся немного дороже, так что и здесь выгоднее покупать сезонный абонемент. А тот, кто озаботился его приобретением еще в августе, мог и вовсе сэкономить более трети его стоимости - а это 20 тысяч рублей. Стоимость номеров в гостиницах в высокий сезон не меняется, а вот гостевые дома могут цены повысить. Однодневный ски-пасс сейчас можно купить за 3100 рублей, с 10 февраля он будет стоить уже 3600. Если брать абонемент сразу на несколько дней, то выйдет немного дешевле. Плюс в том, что в стоимость взрослого тарифа также включен билет в Национальный парк "Приэльбрусье".

Комментарий

Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора "Дельфин":

« ‎ П о с л е н о в о г о д н е г о п е р и о д а ц е н ы н а р а з м е щ е н и е в о т е л я х , п е р е л е т и с к и - п а с с ы с н и з и л и с ь , т а к ч т о т у р и с т ы с у м м а р н о м о г у т с э к о н о м и т ь д о 3 5 - 4 0 п р о ц е н т о в о т с т о и м о с т и п о е з д к и н а К р а с н у ю П о л я н у п о с р а в н е н и ю с Н о в ы м г о д о м . А т а р и ф ы в с о ч и н с к и х о т е л я х н а п о б е р е ж ь е с е й ч а с - с а м ы е н и з к и е п о г о д у . С л е д у ю щ а я в о л н а с п р о с а п р и д е т с я н а п е р и о д с 2 0 п о 2 5 ф е в р а л я . Э т о в ы с о к и й с е з о н д л я к а т а н и я , н а с к л о н а х с б о л ь ш о й в е р о я т н о с т ь ю б у д е т с н е г » .

Сейчас хорошее время для путешествий по России практически по любому направлению. Период с 15 по 30 января - самый низкий сезон в году практически везде. В отелях многих популярных курортов достаточно свободных мест. Даже в санаториях Кавминвод, которые обычно загружены под 100 процентов, есть свободные номера.

Что касается экскурсионных направлений, то в ближайшие недели выгодно съездить и в Санкт-Петербург. Тарифы в петербургских отелях снизились на 15-20 процентов, а билет на "Сапсан" можно купить из Москвы за 4-5 тысяч рублей в одну сторону. В Новый год билеты стоили 7-8 тысяч.

Кстати

Дорога ближняя

Туристы, решившие отдохнуть на горных курортах Северного Кавказа и отправившиеся туда по железной дороге, могут сэкономить и на трансфере. Вплоть до 31 марта 2025 года добраться на курорты "Архыз", "Эльбрус", а также на Домбай и Чегет можно по единому билету "поезд плюс автобус".

Автобусы в сторону Приэльбрусья отправляются с железнодорожной станции в Минеральных Водах три раза в день - в 7.00, 12.00 и 16.40. На Поляну Азау они прибывают через четыре часа. Стоимость поездки - 1390 рублей. Продажа единых билетов начинается за 90 суток. При покупке пассажиру оформляют билет на поезд и талон, дающий право на проезд в автобусе, в багажном отделении которого предоставляется место для одной пары лыж или сноуборда.

На курорты Карачаево-Черкесии (в поселки Домбай, Архыз, Романтик и город Теберду) автобусы отправляются с железнодорожной станции Невинномысская. Билет также обойдется в 1390 рублей. Маршрут пролегает через Черкесск и Карачаевск.

На такси же добраться из Минеральных Вод на курорты Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии можно за 4-5 тысяч рублей.