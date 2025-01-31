Как изменились цены на жилье на горных курортах РФ после Нового года

На горных курортах России упали цены на жилье после январских каникул
На горных курортах южных регионов России после новогоднего ажиотажа возникло небольшое затишье, хотя и его можно назвать весьма относительным. Цены на жилье и ски-пассы после январских каникул упали, расти они начнут в феврале, который среди горнолыжников считается лучшим месяцем для катания. Когда выгоднее всего отдыхать на зимних курортах и как можно сэкономить?
По словам заместителя гендиректора по маркетингу и продажам горного курорта "Роза Хутор" Рушана Сабирова, стоит обратить внимание на начало и конец сезона - середину декабря, вторую половину марта и апрель. Экономия на ски-пассах и проживании в это время может достигать 25-30 процентов по сравнению с пиковым сезоном (новогодние праздники, вторая половина февраля). Весной же катание комфортно благодаря большому количеству теплых, солнечных дней и мягкому снегу, который идеально подходит для новичков.
На курорте "Газпром Поляна" гостей сейчас достаточно, но очередей на склонах нет благодаря большой пропускной способности канатных дорог и широким трассам, сообщили в его пресс-службе. Цены на ски-пассы здесь самые высокие в новогодние каникулы и феврале. На "Красной Поляне" после праздников традиционно происходит снижение турпотока - длинные выходные закончились, а время зимних отпусков еще не наступило.
«При этом загрузка на курорте все равно остается достаточно высокой - сейчас забронировано порядка 55 процентов номерного фонда. И это не считая тех туристов, которые посещают горнолыжные склоны по однодневному ски-пассу, либо просто поднимаются в горы для прогулок», — объяснили в пресс-службе курорта.
Что касается проживания, то после окончания каникул цены снизились на 30-35 процентов. Рост турпотока прогнозируется ближе к середине февраля, а вместе с ним увеличится и загрузка отелей. Стоимость же ски-пассов упала 13 января, в частности, по дневному тарифу до 4,1 тысячи рублей для взрослых и 2,5 тысячи для детей. Однако с первого февраля цены снова вырастут - до 4950 и 2600 рублей соответственно. Так что самым выгодным является многодневный ски-пасс, на котором можно сэкономить до 20 процентов.
По словам коммерческого директора управляющей компании "Васта Отель Менеджемент" Лусине Гуршудян, отели горного кластера в Сочи переживают туристический бум прежде всего благодаря снежному сезону.
«Самые выгодные даты в феврале, когда можно рассчитывать на специальные предложения для проживания, - с 9-го по 11-е и с 21-го по 24-е число. Но речь идет о самых экономичных вариантах и среднем сегменте. Пожить в люксах со скидкой не получится - они пользуются особой популярностью и бронируются в первую очередь», — поделилась мнением эксперт.
Председатель правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина отмечает, что выгоднее бронировать апартаменты с кухней, чтобы можно было приготовить еду.
На курорте "Эльбрус" турпоток тоже вернулся в обычное русло. В новогодние выходные горнолыжные склоны посетили около 50 тысяч человек. Теперь наступило относительное затишье. Как рассказал инструктор по сноуборду Ислам Ильдаров, последние пять-шесть сезонов на канатных дорогах всегда есть очереди.
«Сейчас популярной стала услуга "фаст-трек", которая позволяет проходить на канатные дороги с приоритетом. Многих раздражает долгое ожидание, и они готовы раскошелиться за возможность не стоять со снаряжением перед подъемником, а потратить это время на катание», — пояснил Ильдаров.
Высоким сезоном на Эльбрусе считается период с 10 февраля по 16 марта. В это время больше солнечных дней, слабее ветер, а качество снежного покрытия выше. Наиболее холодным месяцем считается январь, когда средняя температура примерно минус восемь градусов, а в течение дня дует сильный ветер.
Краткосрочные ски-пассы на 1-5 дней в высокий сезон становятся немного дороже, так что и здесь выгоднее покупать сезонный абонемент. А тот, кто озаботился его приобретением еще в августе, мог и вовсе сэкономить более трети его стоимости - а это 20 тысяч рублей. Стоимость номеров в гостиницах в высокий сезон не меняется, а вот гостевые дома могут цены повысить. Однодневный ски-пасс сейчас можно купить за 3100 рублей, с 10 февраля он будет стоить уже 3600. Если брать абонемент сразу на несколько дней, то выйдет немного дешевле. Плюс в том, что в стоимость взрослого тарифа также включен билет в Национальный парк "Приэльбрусье".
Комментарий
Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора "Дельфин":
«После новогоднего периода цены на размещение в отелях, перелет и ски-пассы снизились, так что туристы суммарно могут сэкономить до 35-40 процентов от стоимости поездки на Красную Поляну по сравнению с Новым годом. А тарифы в сочинских отелях на побережье сейчас - самые низкие по году. Следующая волна спроса придется на период с 20 по 25 февраля. Это высокий сезон для катания, на склонах с большой вероятностью будет снег».
Сейчас хорошее время для путешествий по России практически по любому направлению. Период с 15 по 30 января - самый низкий сезон в году практически везде. В отелях многих популярных курортов достаточно свободных мест. Даже в санаториях Кавминвод, которые обычно загружены под 100 процентов, есть свободные номера.
Что касается экскурсионных направлений, то в ближайшие недели выгодно съездить и в Санкт-Петербург. Тарифы в петербургских отелях снизились на 15-20 процентов, а билет на "Сапсан" можно купить из Москвы за 4-5 тысяч рублей в одну сторону. В Новый год билеты стоили 7-8 тысяч.
Кстати
Дорога ближняя
Туристы, решившие отдохнуть на горных курортах Северного Кавказа и отправившиеся туда по железной дороге, могут сэкономить и на трансфере. Вплоть до 31 марта 2025 года добраться на курорты "Архыз", "Эльбрус", а также на Домбай и Чегет можно по единому билету "поезд плюс автобус".
Автобусы в сторону Приэльбрусья отправляются с железнодорожной станции в Минеральных Водах три раза в день - в 7.00, 12.00 и 16.40. На Поляну Азау они прибывают через четыре часа. Стоимость поездки - 1390 рублей. Продажа единых билетов начинается за 90 суток. При покупке пассажиру оформляют билет на поезд и талон, дающий право на проезд в автобусе, в багажном отделении которого предоставляется место для одной пары лыж или сноуборда.
На курорты Карачаево-Черкесии (в поселки Домбай, Архыз, Романтик и город Теберду) автобусы отправляются с железнодорожной станции Невинномысская. Билет также обойдется в 1390 рублей. Маршрут пролегает через Черкесск и Карачаевск.
На такси же добраться из Минеральных Вод на курорты Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии можно за 4-5 тысяч рублей.