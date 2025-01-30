В Псковской области запустят новое судно для туристов
Речной трамвай "Иния", который для региона заложили на верфи Калининградской области, примет первых пассажиров уже в грядущем сезоне отпусков. Об этом сообщили в правительстве Псковской области. Судно оживит речные маршруты, которые ранее были заброшены.
Всего на борт речного трамвая, получившего имя амазонского дельфина, смогут подняться 54 пассажира. Примечательно, что прокатиться по рекам и каналам также смогут люди с ограниченными возможностями: на судне отсутствуют пороги, что позволяет легко передвигаться по нему на инвалидной коляске. Все необходимые испытания судно прошло сначала в Калининграде, а уже затем - дома, в Псковской области.
- Мы постарались максимально использовать отечественные комплектующие и оборудование. Судно одним из первых получило специальное заключение СТ-1, которое подтверждает, что были выполнены все требования по импортозамещению при его проектировании и строительстве, - отметили в Объединенной судостроительной корпорации.
Сейчас для псковского "дельфина" прорабатывают отдельные водные маршруты. Его планируют использовать как речную маршрутку для повседневной перевозки людей, так и в качестве экскурсионного транспорта.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что для региона крайне важно эффективно развивать водные пространства. На протяжении последних десятилетий уровень воды в реках падает, и многие водоемы зарастают. Поэтому было принято решение взять в лизинг речной трамвай, способный оживить такие маршруты. Сейчас для "Инии" подыскивают подходящий экипаж. Если все пойдет по плану, то по первому маршруту его запустят уже в середине 2025 года.