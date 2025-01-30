В Псковской области запустят новое судно для туристов

Речной трамвай "Иния", который для региона заложили на верфи Калининградской области, примет первых пассажиров уже в грядущем сезоне отпусков. Об этом сообщили в правительстве Псковской области. Судно оживит речные маршруты, которые ранее были заброшены.

Всего на борт речного трамвая, получившего имя амазонского дельфина, смогут подняться 54 пассажира. Примечательно, что прокатиться по рекам и каналам также смогут люди с ограниченными возможностями: на судне отсутствуют пороги, что позволяет легко передвигаться по нему на инвалидной коляске. Все необходимые испытания судно прошло сначала в Калининграде, а уже затем - дома, в Псковской области.

- М ы п о с т а р а л и с ь м а к с и м а л ь н о и с п о л ь з о в а т ь о т е ч е с т в е н н ы е к о м п л е к т у ю щ и е и о б о р у д о в а н и е . С у д н о о д н и м и з п е р в ы х п о л у ч и л о с п е ц и а л ь н о е з а к л ю ч е н и е С Т - 1 , к о т о р о е п о д т в е р ж д а е т , ч т о б ы л и в ы п о л н е н ы в с е т р е б о в а н и я п о и м п о р т о з а м е щ е н и ю п р и е г о п р о е к т и р о в а н и и и с т р о и т е л ь с т в е , - о т м е т и л и в Объединенной судостроительной корпорации.

Сейчас для псковского "дельфина" прорабатывают отдельные водные маршруты. Его планируют использовать как речную маршрутку для повседневной перевозки людей, так и в качестве экскурсионного транспорта.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подчеркнул, что для региона крайне важно эффективно развивать водные пространства. На протяжении последних десятилетий уровень воды в реках падает, и многие водоемы зарастают. Поэтому было принято решение взять в лизинг речной трамвай, способный оживить такие маршруты. Сейчас для "Инии" подыскивают подходящий экипаж. Если все пойдет по плану, то по первому маршруту его запустят уже в середине 2025 года.