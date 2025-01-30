Во сколько туристам обойдется отдых на Каспийском море

Из-за мазута в Анапе туристы готовы ехать на море в Дагестан
Некоторые туристы из-за сложной экологической обстановки в Анапе после разлива мазута рассматривают альтернативу: отдых в Дагестане на побережье Каспийского моря.
На это направление, в частности, обращают внимание подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Дагестан в топе – 40 км пустых чистых пляжей от Дербента до Азербайджана, а еще Избербаш, если поближе к Махачкале». Туристы отмечают, что отдых в республике можно назвать бюджетным по сравнению с Азербайджаном и Вьетнамом, куда рекомендовала поехать вместо Анапы депутат Наталья Костенко.
Редакция выяснила, в какую сумму обойдется 2-недельный отдых в пляжных отелях Дагестана с 7 июля на двоих взрослых и сравнила с проживанием в Анапе.
Один из экономвариантов на Каспийском побережье – Gold Niyara Hotel в Дербенте, на берегу моря – доступен за 84 тыс. руб. без питания. В гостинице «Океан» 3* в поселке Избербаш можно провести 2 недели, заплатив 107 тыс. руб.
Номер в 4* отеле Magrib Caspiy Beach Hotel в Каспийске в 100 м от песчаного пляжа предлагается за 112 тыс. руб. без питания, с завтраками – за 127. Гостиницу «Джами» 4*, недалеко от Махачкалы, можно забронировать за 140 тыс. на базе завтраков.
Есть варианты и подороже. «Azimut Парк Отель» 4* в Каспийске доступен на указанные даты за 170 тыс. без питания и за 200 тыс. – с завтраками. Гостиница находится на первой линии и имеет бассейн.
В Анапе двухместный номер в 3* отеле на первой линии можно заказать за 90 тыс. руб., в такую сумму обойдется отдых в гостинице «Черноморская» 3*, рядом с пляжем Джемете, с завтраками. Проживание в Dream hotel 4* с завтраками доступно за 160 тыс. руб. Другие 4-звездочные варианты гораздо дороже: они предлагаются на базе «все включено». Например, номер в «Дюнах золотых» в Джемете можно забронировать за 200 тыс. руб.
Таким образом, стоимость проживания в отелях 3* в Анапе и в Дагестане сопоставима, размещение уровня 4*, как правило, дешевле на Каспийском побережье.
Впрочем, сравнивать эти курорты сложно. Характеристики пляжей похожи – и там и там они песчаные с пологим заходом в воду. А по гостиницам разница есть.
«В Дагестане, в отличие от Анапы, нет отелей, работающих на “все включено”. И не более в 5–10% мест предлагают полный пансион. В большинстве можно заказать только проживание без питания или с завтраками», – рассказали в туроператоре «Алеан».
Отели на Каспийском побережье, как правило, не очень подходят для отдыха с детьми – нет анимации, отдельного меню и пр. Развлечений для маленьких туристов мало и в самих поселках. Поэтому семейные туристы с детьми реже выбирают Дагестан.
«Каспийское море все же холоднее, чем Черное, с более коротким туристическим сезоном. В Дагестане можно заполнить время не только пляжным отдыхом, но и экскурсионной программой», – говорит генеральный директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина.
«Курорты Дагестана могут стать альтернативой Анапе в основном для тех туристов, которые привыкли отдыхать в небольших гостиницах с завтраком или без питания, и приоритетом для них является отдых на пляже, а не на территории отеля», – отметили в «Алеане».
Ранее TourDom.ru писал, можно ли найти альтернативу отдыху в Анапе на курортах Азербайджана и Вьетнама.