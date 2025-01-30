Во сколько туристам обойдется отдых на Каспийском море

Некоторые туристы из-за сложной экологической обстановки в Анапе после разлива мазута рассматривают альтернативу: отдых в Дагестане на побережье Каспийского моря.

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На это направление, в частности, обращают внимание подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Дагестан в топе – 40 км пустых чистых пляжей от Дербента до Азербайджана, а еще Избербаш, если поближе к Махачкале». Туристы отмечают, что отдых в республике можно назвать бюджетным по сравнению с Азербайджаном и Вьетнамом, куда рекомендовала поехать вместо Анапы депутат Наталья Костенко.

Редакция выяснила, в какую сумму обойдется 2-недельный отдых в пляжных отелях Дагестана с 7 июля на двоих взрослых и сравнила с проживанием в Анапе.

Один из экономвариантов на Каспийском побережье – Gold Niyara Hotel в Дербенте, на берегу моря – доступен за 84 тыс. руб. без питания. В гостинице «Океан» 3* в поселке Избербаш можно провести 2 недели, заплатив 107 тыс. руб.

Номер в 4* отеле Magrib Caspiy Beach Hotel в Каспийске в 100 м от песчаного пляжа предлагается за 112 тыс. руб. без питания, с завтраками – за 127. Гостиницу «Джами» 4*, недалеко от Махачкалы, можно забронировать за 140 тыс. на базе завтраков.

Есть варианты и подороже. «Azimut Парк Отель» 4* в Каспийске доступен на указанные даты за 170 тыс. без питания и за 200 тыс. – с завтраками. Гостиница находится на первой линии и имеет бассейн.

В Анапе двухместный номер в 3* отеле на первой линии можно заказать за 90 тыс. руб., в такую сумму обойдется отдых в гостинице «Черноморская» 3*, рядом с пляжем Джемете, с завтраками. Проживание в Dream hotel 4* с завтраками доступно за 160 тыс. руб. Другие 4-звездочные варианты гораздо дороже: они предлагаются на базе «все включено». Например, номер в «Дюнах золотых» в Джемете можно забронировать за 200 тыс. руб.

Таким образом, стоимость проживания в отелях 3* в Анапе и в Дагестане сопоставима, размещение уровня 4*, как правило, дешевле на Каспийском побережье.

Впрочем, сравнивать эти курорты сложно. Характеристики пляжей похожи – и там и там они песчаные с пологим заходом в воду. А по гостиницам разница есть.

« В Д а г е с т а н е , в о т л и ч и е о т А н а п ы , н е т о т е л е й , р а б о т а ю щ и х н а “ в с е в к л ю ч е н о ” . И н е б о л е е в 5 – 1 0 % м е с т п р е д л а г а ю т п о л н ы й п а н с и о н . В б о л ь ш и н с т в е м о ж н о з а к а з а т ь т о л ь к о п р о ж и в а н и е б е з п и т а н и я и л и с з а в т р а к а м и » , – р а с с к а з а л и в т у р о п е р а т о р е « А л е а н » .

Отели на Каспийском побережье, как правило, не очень подходят для отдыха с детьми – нет анимации, отдельного меню и пр. Развлечений для маленьких туристов мало и в самих поселках. Поэтому семейные туристы с детьми реже выбирают Дагестан.

« К а с п и й с к о е м о р е в с е ж е х о л о д н е е , ч е м Ч е р н о е , с б о л е е к о р о т к и м т у р и с т и ч е с к и м с е з о н о м . В Д а г е с т а н е м о ж н о з а п о л н и т ь в р е м я н е т о л ь к о п л я ж н ы м о т д ы х о м , н о и э к с к у р с и о н н о й п р о г р а м м о й » , – г о в о р и т г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р т у р о п е р а т о р а L e t ’ s F l y Л ю б о в ь В о р о н и н а .

«Курорты Дагестана могут стать альтернативой Анапе в основном для тех туристов, которые привыкли отдыхать в небольших гостиницах с завтраком или без питания, и приоритетом для них является отдых на пляже, а не на территории отеля»,­ – отметили в «Алеане».

Ранее TourDom.ru писал, можно ли найти альтернативу отдыху в Анапе на курортах Азербайджана и Вьетнама.