Какое жилье россияне предпочитают в путешествиях

Спрос туристов на аренду апартаментов в России увеличился на 70% в 2024 году, говорится в новом исследовании.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на платформу Bronevik.com (входит в экосистему МТС) и сервис RealtyCalendar.

Больше всего квартир путешественники арендовали в Москве и Санкт-Петербурге (18 и 9% от всех бронирований по стране), а также в Казани и Краснодаре (по 4%).

Средняя стоимость проживания в апартаментах в прошлом году оценивается в 3,2 тыс. рублей за ночь.

« М ы в и д и м , ч т о с п р о с н а п о с у т о ч н у ю а р е н д у к в а р т и р и а п а р т а м е н т о в р а с т ё т г о д о т г о д а . Э т о с в я з а н о с и х д о с т у п н о с т ь ю и у д о б с т в о м д л я б о л ь ш и х с е м е й , а в т о п у т е ш е с т в е н н и к о в и г о с т е й с ж и в о т н ы м и , ш и р о к о й г е о г р а ф и е й р а з м е щ е н и я » , — з а я в и л с о о с н о в а т е л ь с е р в и с а R e a l t y C a l e n d a r И л ь я Ф о р м а л ь с к и й .

Ранее исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталия Осипова рассказала о самых популярных направлениях для отдыха весной 2025 года.