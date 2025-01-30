Какое жилье россияне предпочитают в путешествиях

Спрос туристов на аренду апартаментов в России вырос на 70% в 2024 году
Спрос туристов на аренду апартаментов в России увеличился на 70% в 2024 году, говорится в новом исследовании.
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на платформу Bronevik.com (входит в экосистему МТС) и сервис RealtyCalendar.
Больше всего квартир путешественники арендовали в Москве и Санкт-Петербурге (18 и 9% от всех бронирований по стране), а также в Казани и Краснодаре (по 4%).
Средняя стоимость проживания в апартаментах в прошлом году оценивается в 3,2 тыс. рублей за ночь.
«Мы видим, что спрос на посуточную аренду квартир и апартаментов растёт год от года. Это связано с их доступностью и удобством для больших семей, автопутешественников и гостей с животными, широкой географией размещения», — заявил сооснователь сервиса RealtyCalendar Илья Формальский.
Ранее исполнительный директор ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталия Осипова рассказала о самых популярных направлениях для отдыха весной 2025 года.