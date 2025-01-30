Стало известно, сколько туристов на Эльбрусе регистрировались в МЧС

Количество туристов, которые зарегистрировались, чтобы пройти горными маршрутами в Кабардино-Балкарии (КБР), возросло на 3 тыс. и составило свыше 20 тыс. отдыхающих в 2024 году. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по КБР на пресс-конференции по итогам 2024 года.

" В 2 0 2 4 г о д у у н а с 2 0 т ы с . ч е л о в е к з а р е г и с т р и р о в а л о с ь п о л и н и и М Ч С Р о с с и и . А в 2 0 2 3 - м - 1 7 т ы с . Т о е с т ь к а ж д а я г р у п п а , к о т о р а я и д е т н а м а р ш р у т , в о с х о ж д е н и е , в с е п р а к т и ч е с к и р е г и с т р и р у ю т с я . Р е д к и й с л у ч а й , ч т о , д о п у с т и м , к а к о й - н и б у д ь т у р и с т - о д и н о ч к а б е з р е г и с т р а ц и и п о ш е л н а Э л ь б р у с " , - о т м е т и л н а ч а л ь н и к ГУ МЧС России по КБР Михаил Надежин, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Руководитель ведомства сообщил, что связано это в первую очередь со слаженной работой спасателей, института развития Кавказ. РФ и региональных властей.

В 2024 году Кабардино-Балкарию посетили больше 1,7 млн туристов. Такие цифры обозначил глава КБР Казбек Коков. Это абсолютный рекорд для региона.