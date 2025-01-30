Стало известно, сколько туристов на Эльбрусе регистрировались в МЧС

Количество зарегистрированных туристов на Эльбрусе в 2024 году возросло на 3 тыс.
Количество туристов, которые зарегистрировались, чтобы пройти горными маршрутами в Кабардино-Балкарии (КБР), возросло на 3 тыс. и составило свыше 20 тыс. отдыхающих в 2024 году. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по КБР на пресс-конференции по итогам 2024 года.
"В 2024 году у нас 20 тыс. человек зарегистрировалось по линии МЧС России. А в 2023-м - 17 тыс. То есть каждая группа, которая идет на маршрут, восхождение, все практически регистрируются. Редкий случай, что, допустим, какой-нибудь турист-одиночка без регистрации пошел на Эльбрус", - отметил начальник ГУ МЧС России по КБР Михаил Надежин, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
Руководитель ведомства сообщил, что связано это в первую очередь со слаженной работой спасателей, института развития Кавказ. РФ и региональных властей.
В 2024 году Кабардино-Балкарию посетили больше 1,7 млн туристов. Такие цифры обозначил глава КБР Казбек Коков. Это абсолютный рекорд для региона.