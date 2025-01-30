Когда речь заходит о зимовке, многие представляют теплые страны с пальмами и морем. Но чтобы переждать морозы в комфортном климате, не обязательно уезжать далеко. В России тоже есть места, где зима мягкая, снега почти нет, а температура остается на уровне +10 °C.

Самый очевидный вариант – Сочи. Здесь даже в январе столбик термометра редко опускается ниже +10 °C, а пальмы и морской бриз создают иллюзию настоящего юга. Зимой в городе заметно меньше туристов, чем летом, поэтому можно наслаждаться прогулками по набережной.

Пять причин поехать в Калининград зимой

Если важно не только тепло, но и развитая городская среда, то стоит рассмотреть Краснодар. Это крупный южный город с умеренной зимой: температура редко опускается ниже нуля, а снег – редкость. Здесь есть все для комфортной жизни – торговые центры, рестораны, парки и хорошая транспортная инфраструктура.

Подробнее об остальных направления рассказал в своем видео блогер @eremin.mdeia.