Как будет работать новый стандарт pet-friendly для отелей

Глава РКФ рассказал об особенностях нового стандарта pet-friendly для отелей
В разработанном стандарте для отелей pet-friendly рекомендуется не вводить ограничения на размер и вес питомца, а также на количество животных, проживающих в одном номере. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«Весь прошлый год Роскачество совместно с РКФ и другими организациями разрабатывало стандарт для гостиниц и пансионатов, которые готовы поселить у себя постояльцев с питомцами. Такие отели будут получать статус pet-friendly. В разработанном стандарте рекомендуется не вводить ограничения на размер и вес животного, а также на количество животных, проживающих в одном номере, предоставлять специальные простыни, которые можно положить на мебель и использовать для покрытия кровати, чтобы питомец мог отдохнуть рядом со своим хозяином или в другом месте», – сказал Голубев.
Он отметил, что обязательная зона выгула на территории отеля в стандарте не предусмотрена.
«В целях обеспечения личной гигиены РКФ предлагает не допускать предоставление лежанок, мисок, игрушек на условиях проката или временного пользования. Если гость что-то забыл взять с собой, эти вещи могут продаваться в гостинице. Или же гостю передается информация о том, где возможно приобрести нужные товары. Миски для воды могут быть одноразовыми и утилизироваться после использования. Важно, чтобы отель обладал информацией о расположении ближайших ветеринарных клиник, зоогостиниц, пунктов временного содержания и приютов на случай пропажи животного. Также для собаки-проводника с комплектом снаряжения, которая сопровождает инвалида по зрению, должны быть созданы соответствующие условия», – отметил кинолог.
Он подчеркнул, что разработанный стандарт – первый этап в работе над стандартизацией услуг в сфере обслуживания гостей с питомцами. В будущем его планируется перевести в статус ГОСТ, работа над проектом которого начнется в текущем году.