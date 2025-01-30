Как будет работать новый стандарт pet-friendly для отелей

В разработанном стандарте для отелей pet-friendly рекомендуется не вводить ограничения на размер и вес питомца, а также на количество животных, проживающих в одном номере. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

« В е с ь п р о ш л ы й г о д Р о с к а ч е с т в о с о в м е с т н о с Р К Ф и д р у г и м и о р г а н и з а ц и я м и р а з р а б а т ы в а л о с т а н д а р т д л я г о с т и н и ц и п а н с и о н а т о в , к о т о р ы е г о т о в ы п о с е л и т ь у с е б я п о с т о я л ь ц е в с п и т о м ц а м и . Т а к и е о т е л и б у д у т п о л у ч а т ь с т а т у с p e t - f r i e n d l y . В р а з р а б о т а н н о м с т а н д а р т е р е к о м е н д у е т с я н е в в о д и т ь о г р а н и ч е н и я н а р а з м е р и в е с ж и в о т н о г о , а т а к ж е н а к о л и ч е с т в о ж и в о т н ы х , п р о ж и в а ю щ и х в о д н о м н о м е р е , п р е д о с т а в л я т ь с п е ц и а л ь н ы е п р о с т ы н и , к о т о р ы е м о ж н о п о л о ж и т ь н а м е б е л ь и и с п о л ь з о в а т ь д л я п о к р ы т и я к р о в а т и , ч т о б ы п и т о м е ц м о г о т д о х н у т ь р я д о м с о с в о и м х о з я и н о м и л и в д р у г о м м е с т е » , – с к а з а л Голубев.

Он отметил, что обязательная зона выгула на территории отеля в стандарте не предусмотрена.

« В ц е л я х о б е с п е ч е н и я л и ч н о й г и г и е н ы Р К Ф п р е д л а г а е т н е д о п у с к а т ь п р е д о с т а в л е н и е л е ж а н о к , м и с о к , и г р у ш е к н а у с л о в и я х п р о к а т а и л и в р е м е н н о г о п о л ь з о в а н и я . Е с л и г о с т ь ч т о - т о з а б ы л в з я т ь с с о б о й , э т и в е щ и м о г у т п р о д а в а т ь с я в г о с т и н и ц е . И л и ж е г о с т ю п е р е д а е т с я и н ф о р м а ц и я о т о м , г д е в о з м о ж н о п р и о б р е с т и н у ж н ы е т о в а р ы . М и с к и д л я в о д ы м о г у т б ы т ь о д н о р а з о в ы м и и у т и л и з и р о в а т ь с я п о с л е и с п о л ь з о в а н и я . В а ж н о , ч т о б ы о т е л ь о б л а д а л и н ф о р м а ц и е й о р а с п о л о ж е н и и б л и ж а й ш и х в е т е р и н а р н ы х к л и н и к , з о о г о с т и н и ц , п у н к т о в в р е м е н н о г о с о д е р ж а н и я и п р и ю т о в н а с л у ч а й п р о п а ж и ж и в о т н о г о . Т а к ж е д л я с о б а к и - п р о в о д н и к а с к о м п л е к т о м с н а р я ж е н и я , к о т о р а я с о п р о в о ж д а е т и н в а л и д а п о з р е н и ю , д о л ж н ы б ы т ь с о з д а н ы с о о т в е т с т в у ю щ и е у с л о в и я » , – о т м е т и л к и н о л о г .

Он подчеркнул, что разработанный стандарт – первый этап в работе над стандартизацией услуг в сфере обслуживания гостей с питомцами. В будущем его планируется перевести в статус ГОСТ, работа над проектом которого начнется в текущем году.