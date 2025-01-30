Курорт «Архыз» побил рекорд по зимнему турпотоку
На всесезонном курорте «Архыз» в горах Карачаево-Черкесии с начала горнолыжного сезона 2024/2025 побывали более 374 тысяч человек. По сравнению с предыдущим зимним сезоном турпоток уже вырос на 37%.
«С начала сезона 2024/2025 курорт принял более 374 тысяч гостей. Для сравнения — зимой 2023/2024 года турпоток составил около 274 тысяч туристов, таким образом, в этом году уже рост турпотока составил 37%», — сообщили в пресс-службе курорта, передает ТАСС.
Сейчас на «Архызе» продолжается высокий сезон, с 1 февраля начинается пиковый сезон, а с 10 марта стартует весенний сезон. При этом сам горнолыжный сезон открылся 15 ноября и стал самым ранним в истории курорта.
Ранее сообщалось, что только за прошедшие новогодние праздники «Архыз» успел принять 103 тысячи туристов.
Самые популярные зимние активности среди гостей — лыжи и сноуборд: их выбирают более 68% отдыхающих. 29% туристов предпочитают зимние прогулки с экскурсионным сопровождением, посещение смотровых площадок, полет на воздушном шаре и другие развлечения. Самой популярной услугой на курорте в этом сезоне стало обучающее занятие с инструктором.
«В этом сезоне явно прослеживается одна важная тенденция — это повышенный интерес россиян к отдыху на горнолыжных курортах. За счет введения разнообразных зимних сервисов мы получили прирост по туристам, которые впервые приехали зимой в горы. Но количественно прибавилось и тех гостей, кто проявляет активный интерес к обучающим программам и занятиям с профессиональными инструкторами. Горнолыжный спорт, как известно, эффективно решает сегодня важнейшую государственную задачу оздоровления нации в нашей стране», — отметил гендиректор курорта Роман Киранчук, которого цитирует пресс-служба.
В октябре руководство курорта анонсировало, что этот горнолыжный сезон может стать самым продолжительным в истории «Архыза». Обычно он длится с декабря по апрель (в прошлом году продлился до мая).
«Архыз» — один из популярных курортов России, ориентированный на активный семейный отдых. Сейчас он включает в себя две туристические деревни, 27 км трасс и девять канатных дорог, а также самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 25 км. В декабре 2024-го курорт встретил миллионного туриста с начала года.