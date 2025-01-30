Курорт «Архыз» побил рекорд по зимнему турпотоку

На всесезонном курорте «Архыз» в горах Карачаево-Черкесии с начала горнолыжного сезона 2024/2025 побывали более 374 тысяч человек. По сравнению с предыдущим зимним сезоном турпоток уже вырос на 37%.

« С н а ч а л а с е з о н а 2 0 2 4 / 2 0 2 5 к у р о р т п р и н я л б о л е е 3 7 4 т ы с я ч г о с т е й . Д л я с р а в н е н и я — з и м о й 2 0 2 3 / 2 0 2 4 г о д а т у р п о т о к с о с т а в и л о к о л о 2 7 4 т ы с я ч т у р и с т о в , т а к и м о б р а з о м , в э т о м г о д у у ж е р о с т т у р п о т о к а с о с т а в и л 3 7 % » , — с о о б щ и л и в п р е с с - с л у ж б е к у р о р т а , п е р е д а е т Т А С С .

Сейчас на «Архызе» продолжается высокий сезон, с 1 февраля начинается пиковый сезон, а с 10 марта стартует весенний сезон. При этом сам горнолыжный сезон открылся 15 ноября и стал самым ранним в истории курорта.

Ранее сообщалось, что только за прошедшие новогодние праздники «Архыз» успел принять 103 тысячи туристов.

Самые популярные зимние активности среди гостей — лыжи и сноуборд: их выбирают более 68% отдыхающих. 29% туристов предпочитают зимние прогулки с экскурсионным сопровождением, посещение смотровых площадок, полет на воздушном шаре и другие развлечения. Самой популярной услугой на курорте в этом сезоне стало обучающее занятие с инструктором.

« В э т о м с е з о н е я в н о п р о с л е ж и в а е т с я о д н а в а ж н а я т е н д е н ц и я — э т о п о в ы ш е н н ы й и н т е р е с р о с с и я н к о т д ы х у н а г о р н о л ы ж н ы х к у р о р т а х . З а с ч е т в в е д е н и я р а з н о о б р а з н ы х з и м н и х с е р в и с о в м ы п о л у ч и л и п р и р о с т п о т у р и с т а м , к о т о р ы е в п е р в ы е п р и е х а л и з и м о й в г о р ы . Н о к о л и ч е с т в е н н о п р и б а в и л о с ь и т е х г о с т е й , к т о п р о я в л я е т а к т и в н ы й и н т е р е с к о б у ч а ю щ и м п р о г р а м м а м и з а н я т и я м с п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и и н с т р у к т о р а м и . Г о р н о л ы ж н ы й с п о р т , к а к и з в е с т н о , э ф ф е к т и в н о р е ш а е т с е г о д н я в а ж н е й ш у ю г о с у д а р с т в е н н у ю з а д а ч у о з д о р о в л е н и я н а ц и и в н а ш е й с т р а н е » , — о т м е т и л г е н д и р е к т о р к у р о р т а Р о м а н К и р а н ч у к , к о т о р о г о ц и т и р у е т п р е с с - с л у ж б а .

В октябре руководство курорта анонсировало, что этот горнолыжный сезон может стать самым продолжительным в истории «Архыза». Обычно он длится с декабря по апрель (в прошлом году продлился до мая).

«Архыз» — один из популярных курортов России, ориентированный на активный семейный отдых. Сейчас он включает в себя две туристические деревни, 27 км трасс и девять канатных дорог, а также самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 25 км. В декабре 2024-го курорт встретил миллионного туриста с начала года.