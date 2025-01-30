Стало известно, где в России отдыхать дороже всего

Отдых в Калининградской области бьет рекорды по стоимости: сколько потратили туристы
Отдых в Калининградской области стал одним из самых дорогих в России, впереди только Сочи. Туристы в самом западном регионе страны тратили деньги на перелет и проживание.
«Чтобы добраться до Калининграда, туристы тратят на перелет больше всего средств в сравнении с другими городами из топ-10 – 11,9 тыс. рублей за билет в одну сторону на человека», – пишут СМИ со ссылкой на экспертов «Авито».
Кроме того, туристы тратили деньги на проживание. В среднем размещение в отелях и гостиницах Калининградской области обходилось туристам в новогодние праздники в 12 тыс. рублей за ночь. Многие путешественники предпочитают арендовать квартиры посуточно. В таком случае за сутки туристы отдавали около 4,4 тыс. рублей.
Двухдневная поездка в Калининградскую область на зимних каникулах обошлась путешественникам в 56,4 тыс. рублей на двух человек, уточняет издание «Деловой Петербург». Столько же дней в Сочи стоили в среднем в 58,4 тыс. рублей.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что спрос на отдых в Калининграде взлетел на 33 %.