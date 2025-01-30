Стало известно, где в России отдыхать дороже всего

Отдых в Калининградской области стал одним из самых дорогих в России, впереди только Сочи. Туристы в самом западном регионе страны тратили деньги на перелет и проживание.

© РИА "ФедералПресс"

« Ч т о б ы д о б р а т ь с я д о К а л и н и н г р а д а , т у р и с т ы т р а т я т н а п е р е л е т б о л ь ш е в с е г о с р е д с т в в с р а в н е н и и с д р у г и м и г о р о д а м и и з т о п - 1 0 – 1 1 , 9 т ы с . р у б л е й з а б и л е т в о д н у с т о р о н у н а ч е л о в е к а » , – п и ш у т С М И с о с с ы л к о й н а э к с п е р т о в « А в и т о » .

Кроме того, туристы тратили деньги на проживание. В среднем размещение в отелях и гостиницах Калининградской области обходилось туристам в новогодние праздники в 12 тыс. рублей за ночь. Многие путешественники предпочитают арендовать квартиры посуточно. В таком случае за сутки туристы отдавали около 4,4 тыс. рублей.

Двухдневная поездка в Калининградскую область на зимних каникулах обошлась путешественникам в 56,4 тыс. рублей на двух человек, уточняет издание «Деловой Петербург». Столько же дней в Сочи стоили в среднем в 58,4 тыс. рублей.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что спрос на отдых в Калининграде взлетел на 33 %.