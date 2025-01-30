Туроператоры назвали самые популярные отели Сочи

В туроператорских компаниях назвали отели Сочи, которые наиболее часто заказывают туристы на летний сезон – 2025 по акциям раннего бронирования.

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В компании Библио-Глобус в топ продаж входят гостиницы «Жемчужина» и City Park Hotel Sochi в центре курорта, «Акваград» в Лоо, Bridge Resort и «Сочи Парк Отель» в Имеретинской низменности.

У клиентов «Алеана» наиболее популярны объекты сети Alean Collection, трехзвездочные отели «АкваЛоо», «Сочи Парк Отель», оздоровительный комплекс «Горный Воздух» в Лоо, «Бургас» в Адлере.

В туроператоре «Дельфин» чаще всего заказывают гостиницы 3* «Адлеркурорт», «Эдем», «АкваЛоо», «Бургас», санаторий им. Фрунзе, четырехзвездочный «Прометей».

Топ продаж назвали и в компании Fun&Sun, это отели «Жемчужина», City Park Hotel Sochi , «Сочи Парк Отель», Акваград Hotel & SPA, Pullman Sochi Centre, оздоровительные комплексы «Адлеркурорт», «АкваЛоо», санатории «Знание», «Южное взморье».

« В С о ч и п р е и м у щ е с т в е н н о б р о н и р у ю т о т е л и с р а з в и т о й и н ф р а с т р у к т у р о й , у д о б н ы м р а с п о л о ж е н и е м – б л и з к о к г о р о д с к и м л о к а ц и я м , – р а с с к а з а л и в п р е с с - с л у ж б е F u n & S u n . – П о п у л я р н ы с е т е в ы е о б ъ е к т ы – R a d i s s o n , “ Г р е й с ” , о т е л и в ы с о к о й к а т е г о р и и – P u l l m a n S o c h i C e n t r e , G r a n d K a r a t S o c h i , о з д о р о в и т е л ь н ы е к о м п л е к с ы и с а н а т о р и и . М н о г и е п р е д п о ч и т а ю т о б ъ е к т ы р а з м е щ е н и я н а “ в с е в к л ю ч е н о ” и л и т р е х р а з о в о м п и т а н и и – “ Ж е м ч у ж и н а “ , “ А к в а г р а д ” , “ З в е з д н ы й ” » .

Отдых в Сочи, по словам наших собеседников, чаще выбирают туристы без детей. Мы приводим цены на размещение в самых популярных отелях на двоих взрослых на неделю с 7 июня. Указали минимальные тарифы, расположили гостиницы в порядке возрастания цен:

City Park Hotel Sochi 4* – 70 тыс. руб. с завтраками,

«Адлеркурорт», корпус «Нептун» – 76 тыс. руб. с полным пансионом,

«АкваЛоо» 3* – 78 тыс. руб. с полупансионом,

ЛОК «Горный воздух» 3* – 78 тыс. руб. с полным пансионом,

«Акваград Hotel & Spa» 4* – 80 тыс. руб. с завтраками,

«Сочи Парк Отель» 3* – 98 тыс. руб. с завтраками,

«Бургас» 3* – 110 тыс. руб. на «все включено»,

Гранд-отель «Жемчужина» 4* – 114 тыс. руб. с полупансионом,

Bridge Resort 4* – 118 тыс. руб. с завтраками,

Санаторий «Южное взморье», 4* – 140 тыс. руб. с полным пансионом,

Pullman Sochi Centre 5* – 176 тыс. руб. без питания,

«Богатырь» 4* – 185 тыс. руб. с полупансионом.

Таким образом, недельный отдых в Сочи для двоих с трехразовым питанием в востребованном 3* отеле обойдется в сумму от 76 тыс. руб. (если выбрать «Адлеркурорт»), в 4* гостинице – от 127 тыс. («Жемчужина»). Тарифы на проживание на популярном курорте в этом году выросли, по данным туроператоров, на 10–13%.