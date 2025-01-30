Туроператоры назвали самые популярные отели Сочи

В туроператорских компаниях назвали отели Сочи, которые наиболее часто заказывают туристы на летний сезон – 2025 по акциям раннего бронирования.
В компании Библио-Глобус в топ продаж входят гостиницы «Жемчужина» и City Park Hotel Sochi в центре курорта, «Акваград» в Лоо, Bridge Resort и «Сочи Парк Отель» в Имеретинской низменности.
У клиентов «Алеана» наиболее популярны объекты сети Alean Collection, трехзвездочные отели «АкваЛоо», «Сочи Парк Отель», оздоровительный комплекс «Горный Воздух» в Лоо, «Бургас» в Адлере.
В туроператоре «Дельфин» чаще всего заказывают гостиницы 3* «Адлеркурорт», «Эдем», «АкваЛоо», «Бургас», санаторий им. Фрунзе, четырехзвездочный «Прометей».
Топ продаж назвали и в компании Fun&Sun, это отели «Жемчужина», City Park Hotel Sochi , «Сочи Парк Отель», Акваград Hotel & SPA, Pullman Sochi Centre, оздоровительные комплексы «Адлеркурорт», «АкваЛоо», санатории «Знание», «Южное взморье».
«В Сочи преимущественно бронируют отели с развитой инфраструктурой, удобным расположением – близко к городским локациям, – рассказали в пресс-службе Fun&Sun. – Популярны сетевые объекты – Radisson, “Грейс”, отели высокой категории – Pullman Sochi Centre, Grand Karat Sochi, оздоровительные комплексы и санатории. Многие предпочитают объекты размещения на “все включено” или трехразовом питании – “Жемчужина“, “Акваград”, “Звездный”».
Отдых в Сочи, по словам наших собеседников, чаще выбирают туристы без детей. Мы приводим цены на размещение в самых популярных отелях на двоих взрослых на неделю с 7 июня. Указали минимальные тарифы, расположили гостиницы в порядке возрастания цен:
- City Park Hotel Sochi 4* – 70 тыс. руб. с завтраками,
- «Адлеркурорт», корпус «Нептун» – 76 тыс. руб. с полным пансионом,
- «АкваЛоо» 3* – 78 тыс. руб. с полупансионом,
- ЛОК «Горный воздух» 3* – 78 тыс. руб. с полным пансионом,
- «Акваград Hotel & Spa» 4* – 80 тыс. руб. с завтраками,
- «Сочи Парк Отель» 3* – 98 тыс. руб. с завтраками,
- «Бургас» 3* – 110 тыс. руб. на «все включено»,
- Гранд-отель «Жемчужина» 4* – 114 тыс. руб. с полупансионом,
- Bridge Resort 4* – 118 тыс. руб. с завтраками,
- Санаторий «Южное взморье», 4* – 140 тыс. руб. с полным пансионом,
- Pullman Sochi Centre 5* – 176 тыс. руб. без питания,
- «Богатырь» 4* – 185 тыс. руб. с полупансионом.
Таким образом, недельный отдых в Сочи для двоих с трехразовым питанием в востребованном 3* отеле обойдется в сумму от 76 тыс. руб. (если выбрать «Адлеркурорт»), в 4* гостинице – от 127 тыс. («Жемчужина»). Тарифы на проживание на популярном курорте в этом году выросли, по данным туроператоров, на 10–13%.