Туристический налог придет на смену курортному сбору в Петербурге

Вместо курортного сбора в Северной столице введут туристический налог. В ходе заседания заксобрания Петербурга 27 ноября депутаты утвердили законопроект в третьем чтении.

«Размер выплат планируется жестко привязать к стоимости проживания, но суточная ставка не может быть ниже 100 рублей», – сообщает пресс-служба петербургского парламента.

Туристический налог придет на смену курортному сбору 1 января 2025 года. Теперь налогом будут облагаться организации и бизнесмены, которые оказывают услуги по размещению путешественников.

Стоит отметить, что курортный сбор платили гости Северной столицы. Также парламентарии решили расширить список льготников. Оказание услуг таким гражданам не будут облагать налогом.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что курортный сбор в Северной столице принес в бюджет города больше 560 млн рублей. Представители власти уточнили, что деньги будут потрачены на улучшение инфраструктуры для туристов.