Семь турмаршрутов паспортизировали и обустроили в КЧР

В регионе презентовали семь обустроенных и паспортизированных туристических маршрутов, три из них расположены на землях особо охраняемых природных территорий Зеленчукского района, отметили в ведомстве.

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Паспортизацию оценила специальная комиссия по обследованию маршрутов повышенной опасности, а также инструкторы-проводники.

В министерстве подчеркнули, что работы проводились для повышения безопасности горно-пешеходного туризма.

Напомним, что в Карачаево-Черкесии задержали двух женщин за ложные сообщения о терроризме. В КЧР начал работу Военно-социальный центр. Развитие транспортной сети и придорожного сервиса – стимул для роста экономики Карачаево-Черкесии.