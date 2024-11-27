Что можно посмотреть в Кабардино-Балкарии за три дня

В Кабардино-Балкарии за 9 месяцев этого года приняли полтора миллиона туристов и хотят еще больше. Для этого, в частности, возобновлены рейсы авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга – они выполняются с 3 ноября дважды в неделю. Предполагается, что гости приедут на выходные в уже раскрученное Приэльбрусье и в менее известные места республики. Корреспондент HotLine.travel присоединился к пресс-туру авиакомпании «Россия» и выяснил, что можно посмотреть в Кабардино-Балкарии за 2–3 дня.

Если раньше туристы приезжали в Кабардино-Балкарию в основном из аэропорта Минеральных Вод в Ставропольском крае, то теперь все чаще прилетают прямо в Нальчик, где журналисты встречали первый рейс из Питера.

Столица республики расположена в самом ее центре, поэтому тем, кто хочет все успеть за выходные, есть смысл остановиться именно в Нальчике и выезжать на однодневные экскурсии. В городе есть неплохой сетевой отель – «Азимут», где и разместилась наша группа.

Первый пункт нашей программы – Чегемские водопады. Они расположены всего в 55 км от города, так что ехать менее часа. К малому водопаду, который называется Адай Су, надо пройти по каменистой тропе, периодически перепрыгивая через горный ручей. Идти несложно, но и не так чтобы очень легко, поэтому наденьте удобную нескользящую обувь.

Вблизи Адай Су оказался не так уж мал. Поток низвергается с 30-метровой высоты, так что близко к нему лучше не подходить. Если упадет камень или ветка, то могут быть проблемы.

Главный Чегемский водопад расположен в другой части ущелья – он представляет собой каскад струй и потоков, пробивших себе путь через толщу осадочных пород. Зрелище величественное: водопады, реку Чегем и узкую дорогу на ее берегу обступают многометровые скалы.

Все свободное пространство у Чегемских водопадов занято торговлей и общепитом. С одной стороны, это добавляет колорита, с другой – делает место уж очень «туристическим» и похожим на вещевой рынок.

Торгующих овечьими шапками и шкурами жителей можно понять – надо как-то зарабатывать.

В горах темнеет быстро, поэтому мы возвращаемся в город. В Нальчике министр курортов и туризма республики Мурат Шогенцуков рассказал нам о взрывном росте турпотока: «К Эльбрусу уже выстраиваются очереди туристов». А также объяснил, почему летом министерству пришлось напомнить им о правилах поведения – оказывается, на берегу реки «оголились две нимфы».

В Кабардино-Балкарии рады гостям, но хотят, чтобы они с уважением относились к местным традициям. Взамен Мурат Шогенцуков гарантировал безопасность.

Из сувениров глава министерства рекомендовал конфеты местной фабрики. Они оказались действительно вкусными. В фирменном магазине можно найти необычные варианты, например шоколадные сигары со вкусом пармезана и мохито.

После пресс-конференции организаторы договорились, чтобы журналистов пустили в соседний с «Азимутом» санаторий «Долина Нарзанов» – искупаться в открытом бассейне с горячей минеральной водой. Это было идеальным завершением насыщенного впечатлениями дня.

Утро следующего дня посвятили переезду в Приэльбрусье – от Нальчика это 130 км и 2 часа пути. В Баксанском ущелье дорогу отремонтировали, укрепили и расширили, так что доехали отлично.

Мы убедились, что развитие туризма в Приэльбрусье идет полным ходом: строятся новые глэмпинги, гостиницы, появилось больше пунктов проката, кафе и магазинов.

Правда, застройка хаотичная. Попыток создать единый архитектурный облик пока не видно. Хорошая новость для туристов в том, что в Приэльбрусье решили проблему пробок из-за перегрузки автотранспортом. Там построили огромную перехватывающую парковку и организовали для туристов бесплатные трансферы до подъемников. Сутки стоянки стоят 300 руб.

Прессу подняли на самую верхнюю станцию канатной дороги – Гарабаши, расположенную на отметке 3847 м над уровнем море. Это самая высокая точка в России, куда можно доехать в гондоле подъемника. Наверху было морозно и ветрено, а еще очень скользко. Я пару раз упал, но это не помешало насладиться красотами – не зря приехал…

Дрожащими от холода пальцами я попытался опустить открытку в самый высокогорный почтовый ящик России, но потерпел фиаско. Заслонка, видимо, замерзла и не открылась. В довершение ветром унесло марку. Проблему любезно пообещали решить в Минкурортов и туризма – мою открытку отправят позже.

На склоне Эльбруса довольный мужчина рассказал мне, что побывал на скалах Пастухова (4700 м). Туда-обратно от Гарабаши его довезли на ратраке за 10 тыс. руб. На вершину (5642) взойти можно только пешком и с акклиматизацией.

Есть развлечения попроще – попрыгать на батуте или прокатиться на качелях на краю обрыва всего за 500 руб. В Сочи это стоит втрое дороже.

Спустившись с Эльбруса, мы оказались в одном из уютных отелей – «Азау Стар», где уже накрыли стол. Угощали хычинами и рыбой. А на обратном пути у города Тырныауз показали завод, где разводят форель и осетров. Продукцию можно купить, и вроде бы даже недорого.

Третий день оказался, пожалуй, самым интересным. Всего в 40–45 минутах пути от Нальчика в Черекском районе находится Верхняя Балкария. Это село, где на склонах гор сохранились остатки средневекового поселения, опустевшего после депортации в 1944 году. В отличие от Приэльбрусья место еще не очень освоено туристами и потому обладает особой прелестью.

Журналисты составили конкуренцию местным коровам, которые, оказывается, довольно ловко карабкаются по скалам, и поднялись к башне Абаевых. Это оборонительное сооружение известно не только тем, что построено еще в XVI веке, но и по фильму Балабанова «Война». Именно в ней отстреливались от врагов главные герои – Алексей Чадов и Сергей Бодров.

Прогуливаясь у башни, я залюбовался видами, потерял счет времени и отстал от группы. К счастью, у нашего гида Максима Пушкарева все было под контролем.

Он дождался меня у тропы и проводил к остальным – пить чай в кафе с видом на горы и обсуждать наши впечатления. Впереди нас ждала поездка к Голубому озеру. Оно имеет карстовое происхождение и отличается прозрачностью. Нам не очень повезло с погодой, поэтому оценить цвет не удалось. Но место определенно живописное и заслуживает посещения.

Покидал я Кабардино-Балкарию с желанием непременно туда вернуться – хочется задержаться в горах подольше и показать всю эту красоту семье.