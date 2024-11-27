Нацпроект помог увеличить турпоток в Дагестан

Дагестан с начала года посетили около 1,7 миллиона туристов - это рекорд. Увеличить турпоток помог национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства".

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В этом регионе есть что посмотреть даже самому взыскательному путешественнику. Здесь насчитывается более шести тысяч памятников истории и культуры, в том числе около двух тысяч - федерального значения.

В Дагестане, например, есть город Дербент, где первые поселения появились в конце четвертого тысячелетия до нашей эры. Город стал важным местом пересечения древних торгово-караванных маршрутов легендарного Великого шелкового пути. Здесь расположены цитадель Нарын-Кала VIII века, старейшая в России Джума-мечеть VIII века и другие объекты, включенные в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Дагестанское побережье Каспийского моря - это более пятисот километров песчаных пляжей. В республике находится единственный в России лиановый Самурский лес, высочайший песчаный бархан Европы Сары-Кум.

Одно из популярных мест - самый глубокий в Европе Сулакский каньон (около двух тысяч метров). В этом году здесь открылась новая экстремальная тропа "Виа Феррата". Ее протяженность - 390 метров вдоль скалы и 90 метров над рекой Сулак. В конце гости должны пересечь подвесной мост.

Особо манят гостей заброшенные села. Некоторые из них - Корода, Гоор, Кахиб - стали популярными туристскими объектами. Но больше всего притягивает аул Гамсутль, который сравнивают с затерянным городом инков Мачу-Пикчу.

Самобытна культура и искусство народов Дагестана - на весь мир известны златокузнецы из аула Кубачи. Их произведения искусства хранятся в коллекциях крупнейших музеев мира: Эрмитажа, Лувра, Музея Виктории и Альберта, Метрополитен-музея.