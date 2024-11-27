Паломнический туризм хотят развивать на Дальнем Востоке

Более 40 паломнических маршрутов, связанных с посещением монастырей и храмов, действует сейчас в регионах ДФО. Их количество хотят расширить, в том числе за счет мест в Республике Бурятия.

Глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков встретился с наместником Свято-Троицкого Селенгинского мужского монастыря Улан-Удэнской и Бурятской епархии Игуменом Алексием (Ермолаевым). Они обсудили вопрос – как улучшить и расширить паломнические маршруты Республике Бурятия, сообщает пресс-служба КРДВ.

По словам Алексея Чекункова, министерство сейчас активно работает над созданием механизма поддержки такого вида туризма в дальневосточных регионах. В частности, паломнические маршруты хотят включить в программу развития туризма «Тропы Дальнего Востока».

Пристальное внимание к развитию паломнического туризма Минвостокразвития России обратило в этом году. Специалисты ведомства работают в связке с дальневосточными епархиями.

Задача: сформировать план совместных мероприятий по популяризации духовно-исторического наследия Дальнего Востока и Арктики.