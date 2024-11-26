В Ярославле туристов будут возить двухэтажные автобусы

В ближайшее время на улицах Ярославля появятся двухэтажные красные автобусы, словно бы перенесенные из Лондона, красочно расписанные под новогоднюю тематику. Первый - тестовый - заезд даблдекера по новому туристическому маршруту уже состоялся.

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Старт и финиш маршрута у Знаменской церкви на улице Кирова. Путь по городу занимает около часа. За это время пассажиры увидят все основные достопримечательности города и получат информацию о его знаковых объектах. Маршрут двухэтажного автобуса проходит по всему историческому центру Ярославля - так называемой зоне ЮНЕСКО.

Маршрут двухэтажного автобуса проходит по всему историческому центру Ярославля

Даблдекер проедет по Волжской и Которосльной набережной, заедет на Стрелку, на Речной вокзал, к планетарию имени Терешковой, Театру имени Волкова, Богоявленской площади, церкви Ильи Пророка. Формат экскурсии предполагает, что туристы могут выйти на любой остановке, посмотреть понравившийся объект, не ограничивая себя по времени, и вернуться в автобус. Билет действует в течение суток с момента покупки. Автобусы будут следовать с определенным интервалом, который при посадке объявит сопровождающий, который есть в каждом даблдекере.

Автобусы будут оборудованы аудиогидом. Каждый пассажир получит в подарок пару наушников. Зимой в даблдекерах будет работать отопление, а вот летом пассажиры смогут в полной мере оценить преимущества двухэтажного транспорта: на втором этаже снимут окна и крышу. Это позволит в полной мере прочувствовать город, подышать свежим воздухом и сделать фотографии.