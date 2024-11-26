Все российские Деды Морозы съедутся на "День рождения Урал Мороза"

1 декабря в арамильском "Парке Сказов" в Свердловской области назревает нешуточное событие: "День рождения Урал Мороза". Как анонсирует PR-директор организации Владислав Бородин сегодня, 26 ноября, в гости к уральскому деду приедут его коллеги из разных регионов России.

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По данным парка, фестиваль посетят десять зимних волшебников из разных краев. Шестеро гостей побывают в "Парке Сказов" впервые. Это, например, Дед Мороз из Черноземья, Сурские волшебники Дед Боян и Сурия, Дед Мороз и Снегурочка из Пензы. Еще ожидаются челябинский Царь Семигор, Девица Метелица и Снежка из мордовских Вятских Полян, татарстанский Кыш Бабай, удмуртский Тол Бабай и костромская Снегурочка.

В ходе праздника обещают интерактивные игры, мастер-классы, театрализованные сценки, автограф- и фотосессии и исполнение желаний.

Напомним, место обитания Урал Мороза "Парк сказов" в Арамиле – первый на Урале семейный тематический парк по мотивам сказов Павла Бажова и других сказок. Он вносит свой вклад в сохранение истории и культуры Урала и служит одним из туристических брендов Свердловской области.