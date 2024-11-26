Туристы вернули в музей аудиогид и извинились тульским пряником

На днях калининградский Музей Мирового океана получил две посылки от туристов – с подарками, и не только.

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В одной из бандеролей, которая пришла из Тулы, находился аудиогид. Видимо, после экскурсии по научному судну «Витязь» или другому музейному пространству туристы случайно сунули его в карман да там и оставили. Спохватились уже на родине. А чтобы загладить свою вину, вместе с аудиогидом прислали в Калининград знаменитый тульский пряник.

В другой посылке – послание от туристов из Москвы. Как они признались, им очень понравилось в музее, но так получилось, что покинули они его не с пустыми руками, а с металлическими шариками для экспоната «Магнитный мост».

«По детской шалости небольшая часть экспозиции была взята и благополучно вернулась к музейному экспонату», – рассказали в пресс-службе. И добавили: «Такие моменты еще раз доказывают, что наши посетители – самые искренние и честные».

Ранее TourDom.ru писал, что в музее Хехта в Израиле пятилетний мальчик, который пришел на экскурсию с мамой, уронил кувшин возрастом около 3,5 тыс. лет. Реакция археологического музея была быстрой, но неожиданной: директор заверила, что претензий к посетителям у культурного учреждения нет. Более того, она пригласила испуганных ребенка и его мать вернуться в музей еще раз.