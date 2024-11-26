Турпоток в Карачаево-Черкесию ежегодно растет на 15-20%

Участники заседания обсудили предварительные итоги реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2024 году в регионах России. В частности, обсуждались вопросы, касающиеся мер государственной поддержки.

© РИА Новости

Нацпроект реализуется на территории Карачаево-Черкесии с 2022 года. Важную роль в повышении туристического потока в регион играют инвестиционные проекты по созданию модульных некапитальных средств размещения. Объекты строят по федеральному проекту «Развитие туристической инфраструктуры».

По результатам конкурсного отбора, который провело Министерство экономразвития на 2023-2024 годы, был одобрен 21 проект.

Также в Карачаево-Черкесии уделяется особое внимание созданию комфортной среды для туристов. В частности, в рамках нацпроекта выполнено обустройство туристического центра поселка Домбай.

Рашид Темрезов отметил, что сегодня туристическая отрасль в Карачаево-Черкесии развивается благодаря комплексному подходу, а именно использованию мер господдержки отрасли, реализации региональных программ и усилиям инвесторов. Так, удалось увеличить номерной фонд, модернизировать коммунальную, горнолыжную и дорожную инфраструктуру. Результатом этой работы стало ежегодное увеличение турпотока на 15-20%.