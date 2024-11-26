Новый год в Санкт-Петербурге: сколько стоят авиабилеты из Калининграда

Не каждый хочет встречать Новый год дома, а остатков субсидированных авиабилетов на всех не хватит. «Клопс» выяснил, во сколько обойдутся перелёт в Петербург и обратно без багажа с 29 декабря по 8 января.

29 декабря

Улететь в Питер в первый день новогодних каникул можно за 5 484 рубля на «Уральских авиалиниях» и за 5 871 рубль на Smartavia, если покупать билеты через агрегатор «Авиасейлс». Ozon предлагает перелёт немного дешевле: цена на «Уральские авиалинии» — 5 149 рублей, на Smartavia — 5 538 рублей.

Стоимость на сайтах авиакомпаний сейчас ниже. Smartavia отправит калининградцев в Питер за 5 290 рублей, а вот «Уральские авиалинии» свой «прайс» подняли до 6 404 рублей.

30 декабря

По данным «Авиасейлс», самые приятные для кошелька поездки в Северную столицу обещают Smartavia — 5 353 рубля, «Уральские авиалинии» — 5 484 рубля, «Победа» — 5 818 рублей и Nordwind Airlines — 5 990 рублей. Цены на Ozon ещё ласковее: Smartavia — 5 062 рубля, «Уральские авиалинии» — 5 149 рублей, Nordwind Airlines — 5 546 рублей.

Сайты компаний традиционно продают билеты дешевле: перелёт на борту Smartavia обойдётся в 4 790 рублей, «Победы» — 5 399 рублей, Nordwind Airlines — 4 924 рубля. А вот путешествие с «Уральскими авиалиниями» ничем не отличается от предложения на «Авиасейлс» — 5 484 рубля.

31 декабря

«Авиасейлс» рекомендует пару бюджетных вариантов: «Уральские авиалинии» — 3 829 рублей, Nordwind Airlines — 3 946 рублей. Время перелётов позволяет встретить Новый год за праздничным столом, а не в небе. Агрегатор Ozon даёт возможность сэкономить чуть больше: полёт с «Уральскими авиалиниями» обойдётся в 3 521 рубль, Nordwind Airlines отвезёт за 3 573 рубля, Smartavia пускает на борт за 3 827 рублей.

На сайтах авиакомпаний стоимость выше: полёт от «Уральских авиалиний» стоит 3 829 рублей, от Nordwind Airlines — 3 724 рубля. Сэкономить получится только на билетах Smartavia, цена вопроса — 3 490 рублей.

1-5 января

Встреть 2025-й можно и дома, а оливье доедать в дороге. Билет на Smartavia стоит 4 623 рубля, на «Уральские авиалинии» — 5 484 рубля. Такие данные приводит сервис «Авиасейлс».

У Ozon цены незначительно ниже: место в самолёте Smartavia стоит 4 398 рублей, «Уральские авиалинии» приглашают на борт за 5 149 рублей. На сайте авиакомпании Smartavia стоимость рейса ещё дешевле — 4 090 рублей. Другие перевозчики заигрывать со скидками на своих ресурсах не стали.

Начиная с 2 января билеты дорожают. Рейса, где место стоит меньше 7 тысяч рублей, не найти. Со следующего дня и вплоть до сочельника ценник взлетает 10 тысяч рублей.

6 января из Санкт-Петербурга

Всё же вернуться домой хочется не с пустым карманом? «Камбэк» до 5 января может влететь в копеечку, однако уже со следующего дня стоимость перелёта начинает снижаться. Как отмечает «Авиасейлс», самую приятную кошельку поездку обещает Smartavia — 6 627 рублей.

По данным агрегатора Ozon, улететь на борту Smartavia можно за 6 297 рублей, «Уральских авиалиний» — за 6 829 рублей, «Аэрофлота» — за 6 974 рубля. Самые низкие цены спрятались на сайте перевозчика Smartavia — 6 090 рублей за билет. На порталах прочих авиакомпаний падения стоимости не отмечается.

7 января

Цены продолжают снижаться. По данным «Авиасейлс», вернуться домой можно будет за 5 484 рубля на «Уральских авиалиниях» и за 5 783 рубля — на Smartavia.

Покупая билет на Ozon, можно чуточку сэкономить: «Уральские авиалинии» зовут в вояж за 5 149 рублей, Smartavia — за 5 538 рублей. На сайте последней компании цена падает максимально — 5 290 рублей за перелёт.

8 января

В последний день каникул ждать чуда не стоит. По данным «Авиасейлс», перелёт из Санкт-Петербурга в Калининград обойдётся в 4 459 рублей на «Уральских авиалиниях», в 4 459 рублей — на «Победе».

На агрегаторе Ozon самые дешёвые билеты продают «Уральские авиалинии» (4 129 рублей) и Smartavia (5 538 рублей). На своих сайтах эти компании уже не такие щедрые: одни зовут в путешествие за 4 459 рублей, другие — за 5 290 рублей.

Тем, кто может продлить каникулы до пятницы, 10 января, повезло больше всех: цены на перелёты начинаются от 3 тысяч рублей.