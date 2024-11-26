Барокко: откуда взялся в Калининграде самый вычурный архитектурный стиль

Изобилие украшений, сложные пространственные формы, вычурные орнаменты — однажды архитектура барокко покорила Европу. О том, как она появилась и чем уникальна, в подкасте «Искусство видеть» рассказали Александра Жирнова и Дарья Бурцева. А о том, какие элементы этого стиля можно увидеть в Калининграде, «Клопс» спросил экскурсовода Татьяну Удовенко.

Эксцентричность и экзальтация

Периодизация и особенности архитектурных стилей немного отличаются в зависимости от региона. Однако искусствоведы сходятся во мнении, что барокко зародилось в XVI веке и просуществовало до середины XVIII-го.

Как раз на этапе барокко, во времена Петра I, наша страна «догнала» Европу в культурном отношении — с конца XVII века этот стиль был популярен и в России, и на Западе.

Происхождение термина барокко — вопрос спорный. В португальском языке словом barroco называется жемчужина неправильной формы, в итальянском — нечто грубое и неуклюжее. Самая распространённая версия перевода — «вычурный».Барокко пришло на смену эстетике ренессанса, в основе которой — симметрия, ровные линии и принцип золотого сечения.

Барочные фасады отличаются очень сложными формами, у них намного больше изогнутых линий. <...> В барокко больше волнообразности, больше «природности», динамики, которая создаёт ощущение движения, жизни и передаёт соответствующие эмоции», — объясняют ведущие подкаста.

Эксперты считают, что этот стиль идеально подходил для церковной архитектуры, поскольку позволял передавать эмоциональное напряжение.

«То, как падает свет [внутри барочного собора], — это какой-то отдельный акт. <...> Тебе кажется, что ты наедине с Богом. Хотя пространство очень текучее, оно не масштабное — не такое громадное, не давящее, как готический собор», — считает Дарья Бурцева.

Барокко в России

Архитектуру конца XVII века в России тоже условно относят к барокко — например, нарышкинскому или голицынскому. Это не значит, что стиль заимствовали полностью, но какие-то его элементы уже можно обнаружить, особенно в декоре церквей и соборов.

Пример «настоящего» русского барокко в его ранний период — Петропавловский собор в Санкт-Петербурге.

«У него, конечно, не какой-то невероятно украшенный и богатый на скульптуру фасад. Пётр ориентировался больше на северные страны: и архитектура там была более сдержанная, лаконичная, и идея [барокко] была больше в пространственных решениях», — поясняет Бурцева.

При Елизавете русское барокко стало более торжественным и роскошным. Здесь примером может служить архитектура Смольного. С Екатериной II барокко вытеснил классицизм.

«Воскрес» этот стиль в середине XIX века. Элементы барокко сочетались, например, с готическими и ренессансными. В Санкт-Петербурге черты необарокко можно заметить в архитектуре дворце Белосельских-Белозерских.

Барокко в Калининграде

«Клопс» спросил у экскурсовода Татьяна Удовенко, можно ли увидеть барочную архитектуру, не выезжая за пределы области. Оказалось, что здесь этот стиль в чистом виде почти не сохранился.

Редкое исключение — арка Лёбенихтского госпиталя. Это связано с историей учреждения: комплекс зданий построили в 1903 году, а въездной портал появился ещё в 1771-ом.

В Калининграде можно найти следы необарокко — например, бывшее здание Земельного и Административного судов, где сейчас находится корпус КГТУ. Уличные фасады украшал скульптор Герман Тиль, использовавший элементы необарокко.

Здание бывшего сельскохозяйственного кредитного банка «Восточно-прусский ландшафт», где сейчас расположен военкомат (улица Сергея Тюленина, 17-21), тоже касалась рука адепта необарокко. Строительный советник Ляйдих, который руководил его постройкой в 1899-1901 годах, выразил стилю признание выбором украшений.

Эксперты признали памятником пристройку к историческому зданию военкомата на улице Тюленина.