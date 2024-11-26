В декабре планируют запустить морской паром между Сочи и Трабзоном

В середине декабря этого года впервые за 13 лет снова запустят круглогодичное морское сообщение между городом Сочи и его побратимом Трабзоном (Турция), сообщает RG.RU.

Перевозки под управлением международного экипажа будет осуществлять девятипалубный паром Sea Вridge (бывшая «Ламперуза»), рассчитанный на 453 пассажиров (360 мест в каютах и 93 сидячих) и 220 автомобилей. Судно длиной 120,5 м и шириной 18,5 м — всепогодное и выдерживает шести-семибалльные шторма.

Пока что оно пришвартовано в Турции. Далее паром будет курсировать дважды в неделю — в понедельник и четверг: выходить в море в 21:00 и прибывать в порт назначения в 09:00 следующего дня. Время в пути составит 10–12 часов.

На борту есть кафе, дискобар, магазин duty-free и зоны для детей. Цены на билеты — от 6 тыс. руб. за сидячее место, от 20 тыс. руб. за каюту, 30–35 тысяч за перевозку авто (для примера: транспортировка машины из Новороссийска в Зонгулдак по морю стоит 150 тыс. руб.).

Эксперты RG.RU оценивают запуск рейса как логистический прорыв: сухопутная дорога из Сочи в Трабзон через Грузию составляет почти 600 км, а по морю — около 270 км. Скорее всего, выгодный во всех смыслах паром станет популярным у туристов. И очевидный дальнейший шаг — это налаживание прямых морских грузовых перевозок между двумя черноморскими городами.

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