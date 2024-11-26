В парках Новосибирска зимой будут работать снежные горки и лыжные трассы

Глава отметил, что уже стартовала подготовка к Новому году, парки и скверы Новосибирска традиционно станут площадками праздничных мероприятий.

«Необходимо обеспечить условия для безопасного отдыха местных жителей и гостей нашего города на этих объектах, а также обратить внимание на содержание территорий, обеспечить своевременную уборку и вывоз снега и мусора», – поручил Кудрявцев.

Для обеспечения качественного содержания парков в зимний период, для всех районов созданы технологические карты, которые поделены на зоны. По ним определены объемы, время, средства, необходимые для проведения уборки каждую неделю. Комиссия муниципального учреждения «Дирекция городских парков» займется проверкой качества работ.

Ряд парков, в их числе «Арена», «Михайловская набережная», «Каменка», «Заельцовский», заключил договоры с подрядчиками, которые будут проводить комплексную уборку территорий. Другие парки будут заниматься уборкой своих территорий самостоятельно. Противогололедные материалы заготовлены, договоры с МУП «САХ» на вывоз ТБО с контейнерных площадок по графику подписаны.

Заммэра Ксения Антонова сообщила, что в каждом районе есть приоритетные озелененные территории, находящиеся на содержании МУП «Горзеленхоз». К ним относятся скверы «Театральный», «Первомайский» и Монумент Славы. Эти территории зимой убираются в усиленном режиме. Каждый день ручную уборку проводят от 117 до 120 рабочих, в механизированной уборке задействованы от 25 до 30 единиц спецтехники.

Кроме тропиночной сети, внимательно отслеживается состояние садовых урн, лестниц, памятников и прочих объектов.

Ранее губернатор Новосибирской оболасти Травников поставил задачу развивать транспортную инфораструктуру региона. Также в регионе приняли проект бюджета на 2025 год.