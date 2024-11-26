Какая социальная инфраструктура появится в городе-курорте "Юга"

Город-курорт "Юга" - масштабный проект в южной части Пензы. На площади в 900 га планируется строительство кварталов коттеджей и кварталов малоэтажных домов со всей необходимой инженерной, развлекательной и социальной инфраструктурой.

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О последнем пункте, как наиболее значимом для будущих жителей города-курорта, расскажем подробнее.

"Понимаем, что каждый день возить детей в школу и садик неудобно. Поэтому уже в первой очереди застройки заложили 2 детских сада и школу", - поясняют представители компании-застройщика.

Первый детсад, рассчитанный на 200 мест, появится рядом с прогулочным бульваром.

"Расположили его в шаговой доступности и от первого коттеджного поселка, и от квартала малоэтажных домов. Место выбрали таким образом, чтобы дорога до садика всегда была быстрой и удобной", - отметили строители.

Одновременно с детсадом начнется строительство школы вместимостью не менее 500 учеников, оснащенной современным оборудованием. Сразу после школы и садика появится первая поликлиника. Всего же в проекте заложено десять детских садов, пять школ, две поликлиники. Это позволит создать комфортные условия воспитания, образования и здравоохранения для 50 тысяч жителей города-курорта.

Также планируется построить многопрофильный кампус с испытательным комплексом. Это уникальный образовательный мини-городок, где студенты крупнейших пензенских вузов смогут учиться, работать, заниматься спортом, вдохновляться и просто отдыхать.

В кампусе появятся научные лаборатории и мастерские, жилой корпус, спортивно-досуговый комплекс с бассейном. Общая площадь застройки - более 16 га.

На "Югах" будет развиваться и спортивная инфраструктура. Спортхаб, сеть велодорожек, физкультурно-оздоровительный комплекс - подробнее об этой и других особенностях проекта расскажем в следующих публикациях. Следите за новостями.