Рейс из Красноярска в Челябинск задержали на шесть часов

Пассажиры авиакомпании «Россия» вынуждены были незапланированно провести ночь в аэропорту Красноярска: самолет прервал взлет из-за сработавшей сигнализации противообледенительной системы.

Обычный рейс из Красноярска по расписанию проходит в 21:35 по местному времени и прибывает в столицу Южного Урала в 22:50. Однако последний раз во вторник все пошло не по плану. Как сообщили в специализированном ТГ-канале Aviaincident, командир воздушного судна вынужден был остановить взлет, так как приборы показали неладное.

«Прерванный взлет воздушного судна по причине срабатывания сигнализации противообледенительной системы, возврат на стоянку», – сказано в сводке авиаторов.

В итоге пассажирам пришлось ждать всю ночь. Согласно табло Емельяново, самолет был отправлен в три часа ночи по местному времени, в Челябинске его приняли в 4:19.

Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что самолет «Уральских авиалиний» сломался перед взлетом.