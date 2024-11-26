«Роснефть» представила туристический автомаршрут по Алтайскому краю

"Роснефть" и Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности презентовали новый маршрут для автотуристов, путешествующих из Барнаула в Бийск. Об этом говорится в сообщении компании.

Презентация автомаршрута состоялась на XII Международном туристском форуме "VISIT ALTAI". Туристический маршрут из Барнаула в Бийск протяженностью 200 км пролегает через культурные достопримечательности региона.

Как отмечается в сообщении, по пути маршрута туристы смогут посетить такие исторические места, как село Косиха - родина известного российского поэта Роберта Рождественского. В 2012 году здесь открылся мемориальный музей, в котором представлены ценные экспонаты, в том числе личные вещи поэта и ранее неизвестные стихотворения. Также по пути следования можно посетить Алтайский государственный мемориальный музей Германа Титова - второго и самого молодого космонавта в мировой истории, совершившего орбитальный космический полет.

Столица края - Барнаул - город с богатой историей, основанный в 1730 году. Его развитие тесно связано с горнозаводской промышленностью и купеческой торговлей. Здесь туристам будут интересны архитектурные памятники разных эпох: от заводских построек до величественных купеческих особняков и храмов XIX-XX веков. Кроме того, прогулки вдоль Оби с великолепным видом на пойму этой реки, посещение уникального ленточного бора - прекрасная возможность отдохнуть и насладиться красотой и многообразием местной природы.

В городе Бийск путешественники смогут посетить музей, посвященный одной из самых живописных и легендарных дорог мира Чуйскому тракту. Помимо исторических фактов, в музее представлены геологические, палеонтологические, зоологические и ботанические коллекции, которые рассказывают о богатстве природы Алтая. В историческом центре Бийска сохранилась старинная купеческая застройка, много деревянных домов - памятников архитектуры и образцов деревянного зодчества. Самые известные из них - торговые пассажи купцов Второва и Фирсова, принадлежавших к богатейшим династиям XIX-XX веков.

Автотуризм в России в последние годы активно развивается. В мае 2024 года правительство утвердило концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года. Цели концепции - повышение доступности туристических объектов и качества услуг дорожного сервиса.