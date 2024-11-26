Госдума приняла законопроект об инклюзивном туризме

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в первом чтении законопроект об обеспечении доступности услуг в сфере туризма для инвалидов.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон «Об основах туристской деятельности в РФ», установив одной из целей государственного регулирования туристской деятельности обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам туристской индустрии.

В настоящее время в законе не содержится требований в части доступности таких объектов для людей с инвалидностью. Как говорится в пояснительной записке, создание условий для отдыха и оздоровления всех категорий граждан, в том числе инвалидов, является одной из задач государственной программы «Развитие туризма».

Также предлагается внести изменения в закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», расширив перечень обязанностей федеральных органов власти, властей регионов и органов местного самоуправления по обеспечению условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам туристской инфраструктуры, возможности самостоятельного передвижения инвалидов по территории объектов туристской инфраструктуры, допуска на объекты туристкой индустрии собак-проводников, а также выделения на парковках около объектов организаций туристской индустрии не менее 10% мест для бесплатной парковки инвалидов I и II группы.

Как следует из пояснительной записки, проект разработан в целях реализации отдельных пунктов стратегии развития туризма в РФ до 2035 года, а также в целях обеспечения доступности туристского продукта для инвалидов.

«Улучшение доступности туристских услуг для инвалидов повысит качество жизни указанной категории лиц, увеличит возможности для их реабилитации, позволит больше интегрироваться в общественную жизнь», – говорится в документе.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с первым заместителем председателя думского комитета по молодежной политике Михаилом Киселевым («Единая Россия»).