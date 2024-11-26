Почему в России наблюдается дефицит кадров в туристической отрасли

В Минэкономразвития считают, что дефицит кадров в туристической отрасли России к 2030 году достигнет 400 000 человек.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил, что проблема с кадрами в этой отрасли уже есть сейчас.

«Он сейчас уже есть у нас. Дефицит кадров страшный, причем не в Москве, не в Петербурге, не в Сочи. Здесь все хорошо, плохо в удаленных регионах: Запорожская область, Дагестан, Байкал — все, что удалено», — отметил он.

Основная причина складывающейся ситуации, по его словам, в отсутствии инфраструктуры в этих регионах для специалистов туротрасли. В пример Мкртчян приводит Новую Анапу, которую строят с нуля. По оценкам эксперта, для реализации проекта уже требуется 15-20 тысяч человек. Откуда взять их — вопрос открытый.

«Люди хотят жить там, где они работают. Значит нужно построить там детские сады, ясли, школы для их детей. Если мы хотим делать что-то для туристов, мы должны делать что-то и для людей, которые будут обслуживать туристов. В комплексе это все должно решаться», — резюмировал Мкртчян.

Ранее Мкртчян рассказал о том, что застрявшие на Бали из-за извержения вулкана организованные туристы чувствуют себя хорошо, а кто поехал не через туроператоров, тот сам за себя.