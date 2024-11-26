В глэмпингах Северной Осетии забронировали 80% номеров

Туристы, желающие посетить Северную Осетию во время новогодних каникул, начали активно бронировать средства размещения. На сегодняшний день в глэмпингах (модульных отелях) республики забронировано почти 80% номеров.

«Почти 80% номерного фонда уже забронировано в Северной Осетии на новогодние праздники. Такие данные приводят владельцы глэмпингов, построенных благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», — сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Меняйло.

По его данным, с начала года благодаря господдержке появилось более 50 номеров в глэмпингах, расположенных в Пригородном, Алагирском и Ирафском районах республики. До конца года планируется подготовить еще 350 номеров.

Кроме того, в декабре стартует конкурс проектов по программе создания модульных гостиниц: из федерального бюджета на эти цели будет выделено 15 миллиардов рублей.