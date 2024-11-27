Из Омска в Екатеринбург запустят аналог «Ласточки»

Скоростной поезд «Финист» начнет ходить по маршруту Екатеринбург – Тюмень – Омск и в обратном направлении уже с 15 декабря в регулярном режиме. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи с администрацией Свердловской области, в которой принимал участие заместитель главы РЖД.

Новый электропоезд «Финист» будет отправляться из Екатеринбурга в 6:45, а в Омск прибудет в 19:45. Для того, чтобы добраться до столицы Урала необходимо придерживаться следующего расписания – из Омска электропоезд стартует в 10:57 и прибывает в Екатеринбург в 22:09. При этом стоимость билетов варьируется в зависимости от участка маршрута.

На маршруте электропоезд будет делать несколько остановок – на станциях Камышлов, Ощепково, Шарташ, а также в Тюмени и Ишиме. В Омской области электропоезд сделает три промежуточных остановки: в Мангуте, Называевке и Любинке. По словам руководства РЖД, электропоезд способен развивать скорость до 160 км/ч, вмещает до 400 пассажиров и полностью соответствует современным стандартам безопасности и комфорта, сообщает «Город55».

Напомним, что из Калининграда начнут курсировать новые поезда, которые доставят пассажиров до Мурманска, Великого Новгорода и Минеральных Вод.