Из Калининграда запустят поезда до Минеральных Вод и Великого Новгорода

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что с 14 декабря из Калининграда запустят прямые ж/д маршруты, которыми можно будет без пересадки добраться до Минеральных Вод, Мурманска и Великого Новгорода.

Об этом пишет «Янтарный край».

Со слов главы региона, в курортные города будут ходить сдвоенные «Ласточки».

Кроме того, увеличится количество поездов до Зеленоградска. А для поездок в Светлогорск добавят четыре дополнительных поезда.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова сообщала, что в столице планируют построить 12 станций метро и 259 км дорог в течение ближайших трёх лет.