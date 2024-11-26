В Казани появятся два инклюзивных пляжа к летнему сезону

В Казани обустроят два пляжа для людей с ограниченными возможностями здоровья. Посетить его можно будет уже этим летом. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

— В первом сезоне "Доброго пляжа" будем изучать спрос, чтобы каждый, кому будет необходимо спецоборудование и помощь в использовании, мог получить его без долгих ожиданий, — рассказала руководитель проекта Татьяна Мерзлякова.

Технические средства реабилитации включают в себя специальное оборудование. В Казани производят пляжные коляски. На данный момент приобретено уже шесть образцов. Компанию, которая занимается их производством, основали Сергей и Марина Григорьевы — родители параспортсмена Юрия Григорьева.

Они будут доступны на пляжах "Локомотив" и "Лебяжье". Коляски имеют особую конструкцию для перемещения по неровной поверхности, включая песок и гальку, а также могут держаться на плаву. С ними можно заезжать в воду, поскольку устройства не тонут.

Ранее сообщалось, что все необходимое оборудование произведено в столице Татарстана. Часть техники уже проверили.