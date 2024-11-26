Российское подразделение Международного комитета защиты прав человека призывает оснастить все самолёты автоматической блокировкой полок над сиденьями во время ЧП после пожара на «суперджете» в Турции. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Вице-президент ведомства Иван Мельников уже направил соответствующее письмо в Росавиацию. Авторы инициативы объяснили, что их подтолкнула создать законопроект недавняя ситуация с загоревшимся в Анталье самолетом. Во время задымления пассажиры передней и центральной части самолета отказывались покидать борт без своих вещей и заблокировали выход для других попутчиков. Чтобы подобного не повторялось, авиакомпании нужно обязать оборудовать все свои самолёты электроникой, которая будет просто блокировать полки в момент ЧП, считает Мельников.

Возгорание Sukhoi Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что причиной разлива и возгорания топлива самолета SSJ-100 в Анталье мог стать сильный удар борта о полосу.