Где недорого отметить Новый год на Северном Кавказе

До главной праздничной ночи осталось совсем немного — но еще можно успеть устроить бюджетные каникулы.

Две волны

На Новый год туристы будут концентрироваться в основном на горнолыжных курортах, — говорит Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин». — В качестве городского отдыха обычно выбирают Дербент, Махачкалу и Грозный.

Эксперт добавляет, что тренд последних 5−7 лет — встречать Новый год дома, а в путешествие отправляться 2 или 3 января. По его словам, в это время значительно снижаются цены, и большая часть путешественников так экономит на новогодних банкетах.

Обычно у нас две волны заездов, — уточняет гендиректор компании. — Первая начинается с 28 по 31 декабря и отправляется домой сразу после 1 января.

Как говорит Сергей Ромашкин, второй пик приходится на первые числа января. Эти туристы отдыхают неделю и разъезжаются уже к концу новогодних каникул. Больше всего в это время Кавказ посещает молодежь, которая предпочитает отдых с катаниями на горных лыжах и сноуборде.

Чтобы сэкономить на горнолыжке во время новогодних праздников, лучше выбирать отели, которые расположены далеко от подъемников, — рекомендует эксперт.

По его словам, дешевле всего обойдется отель в километре-двух от основных трасс. Придется ездить, зато сэкономите на жилье.

Но горнолыжные курорты в Новый год — это все равно дорогое удовольствие, — добавляет Сергей Ромашкин. — Тем, кто хочет сэкономить, лучше выбирать сити-туры.

Он добавляет, что большинство отелей предлагают обширную новогоднюю программу для туристов. Отельеры приглашают аниматоров, устраивают концертную программу и организуют новогодние банкеты.

Цена вопроса

Многие, кто отдыхал на Кавказе летом, возвращаются зимой, ведь в это время года здесь особая, праздничная атмосфера.

Я была с семьей в прошлом году летом в Железноводске, — рассказывает путешественница Ольга. — Нам так понравилось, что Новый год мы решили отметить тоже на Ставрополье.

На этот раз путешественники остановились в Кисловодске. По словам Ольги, сэкономить удалось за счет четко спланированного маршрута, заранее приобретенных авиабилетов и недорогих апартаментов.

В Кисловодске Ольга с семьей много гуляла по украшенному городу, ездила на экскурсии в горы, а новогоднюю ночь провела за праздничным столом в апартаментах. Отпуск на четверых на три дня вместе с перелетом обошелся примерно в 120 000 рублей.

Чуть меньше на новогоднее торжество в Железноводске потратила многодетная семья из Санкт-Петербурга. Татьяна с мужем и тремя детьми отдыхала на Кавказе всю праздничную неделю. Отправиться в отпуск было решено на машине. Сэкономили на авиабилетах — дорога туда и обратно обошлась им в 20 000 рублей.

Самой дорогой оказалась еда, — рассказывает Татьяна. — В кафе и ресторанах мы потратили больше 40 000 рублей.

В итоге за 8 дней на Кавказе семья потратила 109 000 рублей. При этом туристка говорит, что найти готовый тур за такие деньги она не смогла.

В этом году цены на билеты, отели и услуги гидов выросли. Билет из Москвы во Владикавказ и обратно обойдется в 30 000 рублей. Предполагаемая дата вылета — 30 декабря, обратно можно вернуться 2 января. В стоимость билета не входит багаж.

В это же время самый бюджетный вариант слетать в Минеральные Воды и вернуться обратно стоит 31 000 рублей — также без учета чемодана с вещами.

Проживание в трехзвездочном отеле Кисловодска с 30 декабря по 2 января стоит около 18 000 рублей. Новогодний банкет в этом варианте размещения не предусмотрен.

В среднем рестораны города предлагают провести праздник с фуршетом и развлекательной программой за 10 000 рублей на одного гостя.

Во Владикавказе проживание семьи из четырех человек в апарт-отеле будет стоит от 10 000 рублей в зависимости от варианта размещения.

Новогодний банкет в ресторане осетинской столицы на одного человека обойдется в 6 000 рублей.

На трансфер, дополнительное питание и развлечения в среднем может понадобиться около 30 000 рублей.

В итоге стоимость новогоднего уикенда в Кисловодске для семьи из четырех человек составит 212 000 рублей. Чуть дешевле получится отдохнуть во Владикавказе — за 184 000 рублей.

По путевкам

Туроператор Anex предлагает провести Новый год в одном из лучших ресторанов Домбая. Путешественников ждет катание на квадроциклах по Джамагатскому ущелью, подъем на канатной дороге к главной вершине курорта Мусса-Ачитара и обеды с национальным колоритом. Программа «Новогодняя сказка с джигитом» рассчитана на 4 дня. В стоимость входит проживание, трансфер, питание, услуги гида. За праздничный ужин придется заплатить дополнительно. Цена тура — от 82 500 рублей.

FUN&SUN предлагает провести Новый год в Северной Осетии. Самый бюджетный вариант в линейке компании — программа «Выходные в Осетии». В тур входит размещение в трехзвездочном отеле «Кадгарон» во Владикавказе, экскурсионная программа и питание. Цена за три ночи без перелета — около 38 000 рублей. Праздничный ужин в базовую стоимость не входит.

Ксения Андрианкова, руководитель сервиса бронирования путешествий по России «Турслет», рассказала про программу «Новый год на Кавказе», которая предусматривает проживание в Пятигорске и посещение соседних городов Кавказских Минеральных вод.

Туристы покатаются на канатках курорта «Эльбрус», смогут увидеть ледяной Чегемский водопад, побывают на настоящем казачьем подворье, а Новый год встретят в отеле в Пятигорске. Стоимость пятидневного тура стартует от 55 800 рублей за одного человека. Путешественники смогут дополнительно приобрести экскурсии, стоимость которых начинается от 900 рублей.