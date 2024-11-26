Получить субсидию на строительство модульного отеля станет сложнее

В Минэкономразвития настроены более избирательно выделять деньги в рамках программы строительства модульных гостиниц. И сейчас процедура получения 50-процентного софинансирования не из самых простых, со следующего года будут новые ограничения, а точнее приоритеты.

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По словам главы ведомства Максима Решетникова, в рамках нового конкурса преимущество будет отдано проектам в новых регионах, ОЭЗ туристско-рекреационного типа, особо охраняемых природных территориях, а также вдоль автомобильных турмаршрутов.

«После распределения по этим категориям проведем общий отбор. Предпочтение будем отдавать регионам, которые исполнили обязательства по текущему этапу программы. С учетом опыта реализации программы усилим критерии отбора по земельным участкам. Теперь они должны быть готовы на момент подачи заявки», – сказал Максим Решетников.

Действия министерства можно назвать ожидаемыми. В частности, не далее как 4 июня Владимиру Путину представили концепцию развития автомобильного туризма, поэтому приоритет в выдаче субсидий на строительство модульных отелей вдоль утвержденных маршрутов выглядит логично.

«Все, кто путешествует по стране на машине, хорошо знают, что на некоторых участках дорог принципиально нет мест для качественного и безопасного отдыха в дороге», — сказал один из собеседников редакции.

Большая избирательность в выделении субсидий связана в том числе с тем, что финансирование программы по модульным отелям в ближайшее время сократится. На 2025–2027 гг. на субсидии будет выделено 15 млрд руб., в то время как в 2022-м и 2023-м эта сумма была на 3 млрд руб. больше. А в пересчете на год объем субсидий сократится с 9 до 5 млрд руб.

Конкурс по распределению бюджетных средств пройдет в декабре, однако пока действуют правила, принятые в апреле прошлого года и касающиеся 2023 и 2024 годов. Проект нового документа уже разработан, но не утвержден. Видимо, это сделают накануне конкурса.

Соискателям нужно иметь в виду: на строительство есть максимум 2 года. К предпринимателям, которые не уложатся в срок, чиновники вправе применить санкции. Например, прошлой осенью агентство по туризму Приморского края подало около десятка судебных исков к различным компаниям и частным предприятиям на сумму более 132 млн руб. Основанием стало промедление в строительстве гостиниц, обустройстве пляжей и создании туристской инфраструктуры. Одна из причин в том, что федеральное финансирование поступает поздно. Именно поэтому в 2023-м в правила распределения субсидий внесли изменения, разрешающие перенести сроки реализации проектов на этот год.