В Кисловодске пройдет фестиваль пончиков с конкурсами и дегустациями

В ставропольском Кисловодске в новогодние праздники устроят уже второй фестиваль «Я — легендарный пончик». Гости праздника смогут посоревноваться в количестве съеденных пончиков и продегустировать различные виды этого лакомства.

«В Кисловодске в период новогодних праздников с 2 по 8 января пройдет второй горячий фестиваль „Я — легендарный пончик“. В рамках фестиваля жители и гости города-курорта смогут бесплатно попробовать разные виды пончиков, включая классические и необычные варианты», — рассказал ТАСС глава города Евгений Моисеев.

Программа фестиваля также включает различные конкурсы и соревнования, в том числе для детей. Также будет организована музыкальная программа.

Первый фестиваль пончиков состоялся в Кисловодске в прошлые новогодние каникулы, тогда он был однодневным. Для гостей были подготовлены пончики пяти разных сортов, на празднике также выступали кавер-группы, исполнявшие хиты 80−90-х годов. Как отмечали городские власти, турпоток в Кисловодск благодаря фестивалю значительно увеличился.