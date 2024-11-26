Выбраны победители Национальной гостиничной премии 2024 года

В столичном отеле Palmira Business Club состоялась церемония награждения победителей Национальной гостиничной премии 2024 года. На мероприятии подвели итоги конкурса в сфере гостеприимства, в котором приняли участие более 170 представителей из 36 городов России.

Четыре награды премии получили города России в рамках номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса». Победителями стали Зеленоградск, Калининград, Хабаровск и Казань – каждый в своей категории в зависимости от численности населения.

Отдельной награды «Лучший ландшафтный дизайн 2024» удостоен геотермальный курорт «Машук Аква-Терм» из Ставропольского края. В день церемонии представители курорта презентовали новый велнес-центр, который расширил доступные возможности для отдыха и оздоровления, включая современные спа-программы.

Среди наград премии также отметили достижения отдельных отелей и курортов. Так, титул лучшего загородного отеля получил Riviera Wellness Resort из Белгородской области. Бутик-отель «Зеленая Сова» из Переславля-Залесского признан лучшим по дизайну, а Life Balance Hotel Rosa Springs из Сочи удостоился награды за оригинальную концепцию.

Как рассказали организаторы премии, итоги конкурса еще раз подчеркнули высокий уровень российской гостиничной индустрии и ее стремление соответствовать международным стандартам.