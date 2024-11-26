Екатеринбургские депутаты одобрили введение туристического налога

Дума Екатеринбурга проголосовала за введение в городе туристического налога на условиях, которые предлагала городская администрация. Трансляция заседания велась на портале RuTube.

«Это нужное и смелое решение главы нашего города Алексея Валерьевича Орлова, поэтому мы должны его поддержать. Другое дело, что нам нужно подумать, как мы будем работать с реестром отельеров и как они будут помогать нам собирать этот налог», – заявил лидер фракции «Единая Россия» Алексей Вихарев.

Введение налога вызвало дискуссию: лидер фракции «Новые люди» Сергей Козлов настаивал на освобождении от него многодетных родителей. Большинство депутатов, впрочем, решили рассмотреть дополнительные льготы уже после того, как будут известны первые результаты сбора нового налога.

Также депутаты рассуждали о том, как обложить налогом «серых» отельеров и как потратить собранные деньги. В итоге 27 участников пленарного заседания проголосовали за введение налога, еще один отказался голосовать вовсе.

«ФедералПресс» напоминает, что в следующем году налог составит 1 % от стоимости гостиничного номера, но не менее 100 рублей. Его не будут платить только дети. Ожидается, что бюджет за год получит 84 млн рублей, в последующие годы ставка будет постепенно увеличиваться, пока не достигнет 5%.