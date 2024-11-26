В регионах РФ откроют туристические офисы Крыма

Туристические офисы Республики Крым, которые будут информировать туристов о достопримечательностях региона, откроются на базе туроператоров в разных регионах России, сообщил ТАСС министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.

"Туристические офисы будут открыты бесплатно на базе туроператоров без затрат со стороны Республики Крым. Мы будем давать информационную поддержку, полиграфическую продукцию для таких туристских офисов. В то же время они будут участвовать в наших обучающих мероприятиях, мероприятиях, которые проходят в Республике Крым: выставки, форумы, эко-туристские слеты. Соответственно, задача будет презентовать и популяризировать туристский продукт республики на базе таких офисов", - сказал он.

Соглашения об открытии офисов стали итогом слета турагентов, который проходил в Крыму в начале ноября. Свое участие в проекте подтвердили более 20 субъектов бизнеса из регионов России, в числе которых Санкт-Петербург, Челябинск, Братск, Ростов-на-Дону и другие. Подобных офисов Крыма нет. Первые из них будут открыты в 2025 году.