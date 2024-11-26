Два земельных участка около озер Карачи и Довольное отдали под туризм

На одном из последних заседаний регионального оперштаба по наполнению сервиса «Земля для туризма» в список участков с туристическим потенциалом добавлены два земельных участка.

Это земельный участок площадью 30 га вблизи озера Карачи в Чановском районе. Второй земельный участок площадью 55 га расположен вблизи озера Довольное.

Озеро Карачи широко известно своими целебными грязями и водами. Озеро Довольное является источником минеральной йодобромной воды.

«На данный момент в Новосибирской области в перечень земельных участков с туристическим потенциалом включено 26 земельных участков и территорий, расположенных вблизи 62 объектов туристического интереса», – информирует Росреестр.

Предоставление таких земельных участков осуществляется в общем порядке, в соответствии с земельным законодательством. Ознакомиться с земельными участками можно через общедоступный сервис «Земля для туризма» на Публичной кадастровой карте Росреестра по адресу pkk.rosreestr.ru.

Ранее мы сообщали о том, что в Новосибирске с 2025 года появится туристический налог. Предполагается, что этот налог заменит существующий в России курортный сбор. Все сборы от этого налога будут направлять на содержание туристической инфраструктуры.