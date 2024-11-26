Блогер из Нидерландов рассказал, что его удивило в России

Переехавший в Россию тревел-блогер из Голландии перечислил странные для него особенности жизни в стране. Своими мыслями он поделился в личном блоге под названием «Голландец в России» на платформе «Дзен».

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В первую очередь автор публикации вспомнил об активированном угле, который пьют россияне при проблемах с животом. При этом мужчина добавил, что это лекарство хорошо помогает. Еще одна необычная привычка местных — сидеть на машине сверху во время движения.

«В Голландии о таком даже никогда не подумают», — заверил блогер.

Он отметил, что катался на крыше автомобиля во время экскурсии по тундре на Ямале. Наконец, иностранец рассказал о своем удивлении от традиции россиян прыгать в снег без одежды. Он отметил, что в Голландии снега бывает мало, однако даже при его наличии никто бы не стал в него лезть.

«Я это сделал, когда путешествовал по Тверской области года два назад. Это было очень приятно-холодно, а снег чувствовался как иголочки в теле», — заключил автор.

Ранее этот же блогер проехал по Карелии на поезде «Рускеальский экспресс», оформленном в ретростиле, и описал его фразой «красивее еще не видел».