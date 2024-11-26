Проект курорта «Сопка Горячая» на Камчатке прошел экспертизу

Главгосэкспертиза России разрешила строительство первой очереди курорта «Сопка Горячая» на Камчатке. Он входит в туристический кластер «Парк «Три вулкана» рядом с вулканами Вилючинский, Горелый и Мутновский.

По проекту, курорт «Сопка Горячая» будет включать в себя малоэтажные отели категорий 3, 4 и 5 звезд с номерным фондом свыше одной тыс. мест, а также конгресс-центр, оздоровительно-реабилитационный комплекс с геотермальной лагуной, этнографический музей, Музей вулканов и другие объекты, сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России. Возведение центральной части кластера – туристической деревни «Сопка Горячая» будет идти на площади порядка 181,5 га. Застройщиком выступит ООО «Парк «Три вулкана»»

Как отметил эксперт Главгосэспертизы России Андрей Крыль, такой масштабный проект создается на Камчатке впервые. Сложные геоклиматические факторы потребовали нестандартных инновационных решений, в том числе по сейсмоустойчивости зданий и защите от вулканического пепла.