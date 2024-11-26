В Приморье хотят ввести платный проезд по трассам

Власти Приморья хотят сделать проезд по части дорог платным, даже если для объезда нет альтернатив. Часть дорог находится в плачевном состоянии, местами есть только грунтовка.

«Ввиду высокого объема капитальных затрат на реконструкцию транспортной инфраструктуры к АПП Приморского края и ограниченности бюджетных средств реализация мероприятия предполагается через механизм концессионного соглашения с взиманием платы с грузовых автомобилей и туристических автобусов, осуществляющих коммерческую деятельность», – говорится в законодательной инициативе, которую хотят передать в Госдуму.

Как пишет PrimaMedia, речь идет о дорогах, которые ведут к пунктам пропуска. Практику хотят распространить на весь Дальний Восток – плату за проезд к границе будут брать с грузовиков и туристических автобусов. Деньги пойдут бизнесу, который заключит концессионное соглашение по реконструкции трасс, ведущих к пунктам пропуска.

Если законопроект примут, то ремонт дорог смогут провести до 2028 года. Пока состояние трасс остается неудовлетворительным: часть дорог не имеет асфальта.

Ранее сообщалось о том, правительство России выделяет Приморью 28 миллионов рублей дополнительно. Средства пойдут на строительство аквапарка.