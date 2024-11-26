В России быстро растет число глэмпингов

Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что эти направления являются перспективными для инвесторов и правительство готово поддерживать их развитие через национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».

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Одной из причин трансформации является акцент на всесезонный туризм и строительство модульных гостиниц в живописных местах, с возможностью компенсации до 50% инвестиций.

За последние пять лет число глэмпингов в России увеличилось в 40 раз, и к концу 2024 года прогнозируется их минимум 700. Об этом написал «Регнум».

Президент Ассоциации глэмпингов России Жанна Кира сообщила, что 83% глэмпингов теперь работают круглый год, что значительно выше показателя 2023 года в 64%. Новый рынок глэмпингов продолжает расти, охватывая новые российские регионы.

Также писали, что популярность глэмпингов у россиян в этом году выросла почти в три раза.