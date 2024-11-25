Названы самые популярные направлениями для отдыха осенью

Согласно новому исследованию, осенью 2024 года россияне чаще всего отдыхали в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, а за рубежом — в Стамбуле, Дубае и Минске.

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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

По оценке экспертов, в России доля отельных заказов достигла 74%, за год она практически не изменилась. На Москву пришлось 22,7% бронирований, на Санкт-Петербург — 12,9%, на Сочи — 7,7%.

Также россияне ездили отдыхать в Казань, Екатеринбург, Краснодар, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Новосибирск.

Что касается зарубежных направлений, то после Стамбула, Дубая и Минска следуют Тбилиси, Ереван, Шанхай, Ташкент, Алма-Ата, Бангкок и Париж.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН рассказал, что турпоток из России в Японию приблизился к уровню, отмеченному до пандемии. По его словам, это следствие упрощения визовых процедур.