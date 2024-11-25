В курортной зоне Крыма внедрят единую цифровую платформу экомониторинга

Единую цифровую платформу для непрерывного отслеживания показателей состояния воды, воздуха, разработанную в Севастополе, планируют тиражировать на территории популярных курортов Крыма. Стартовой площадкой станет Евпатория, сообщил ТАСС руководитель проекта "Цифровой двойник геосистемы приморской территории", ведущий научный сотрудник лаборатории Института перспективных исследований Севастопольского государственного университета Владислав Евстигнеев.

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«‎В систему поступает текущая и прогнозная метеоинформация, расчетные индексы комфортности пребывания на курорте, информация об инфраструктуре, могут быть добавлены достопримечательности, места общепита. Платформа поможет отслеживать привлекательность для туристов тех или иных районов. Пилотной площадкой будет Евпатория», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что работы начнут в Евпатории в 2025 году.

Предложение уже направлено в Госсовет и правительство Крыма. По словам руководителя проекта, кроме Евпатории рассматривается вопрос распространения системы мониторинга на территории Южного берега Крыма, куда входит Ялта, Алушта, Алупка, Судак, небольшие курортные поселки. Благодаря решению туристы, особенно метеозависимые люди, смогут оперативно получать информацию об условиях окружающей среды и планировать отдых. Система оценивает качество воздуха, условия морской среды прибрежных акваторий и состояние пресноводных водоемов. В нее также планируется включить данные о транспортной доступности и о развитии опасных явлений и неблагоприятных условиях на основе элементов искусственного интеллекта.

Работу по созданию системы мониторинга ведут в вузе с 2023 года при поддержке программы академического стратегического лидерства "Приоритет-2030" и Научно-образовательного центра мирового уровня "МореАгроБиоТех". Среди главных задач развития системы - на основе больших данных получить возможность для проработки различных аналитических моделей в случае опасных стихийных явлений и необходимых действий при этом со стороны властей.