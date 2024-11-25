Губернатор сообщил о росте турпотока в Челябинскую область

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 25 ноября принял участие в заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, заседание комиссии провел зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

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«В формате видеоконференцсвязи основные итоги реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в Челябинской области представил Алексей Текслер. Так, турпоток в регионе с начала этого года составил порядка 1,4 миллиона поездок. Почти на 8% с начала 2024 года выросло количество размещений в гостиницах в сравнении с прошлым годом. Челябинская область остается лидером в УрФО по длительности пребывания туриста», — сообщили в пресс-службе правительства.

В совещании приняли участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, главы регионов, представители МВД России, Минздрава, Совета Федерации, Торгово-промышленной палаты.

Нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется по поручению президента Владимира Путина. Суммарно на реализацию мероприятий нацпроекта было направлено из федерального бюджета более 200 млрд рублей. Количество турпоездок по стране с 45 миллионов в 2020 году увеличилось до 84 миллионов в 2023 году. По итогам 2024 года ожидается около 92 миллионов турпоездок.